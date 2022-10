(Nedeljski dnevnik) Kako je internet prišel v Slovenijo

Arnes, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, te dni praznuje trideset let obstoja. Če bi sodili zgolj po nazivu ustanove, bržkone dogodku ne bi pripisovali posebnega pomena. Pa vendar je nadvse zanimiv: Arnes je bila (in v marsikaterem pogledu še vedno je) pionirska organizacija, ki je bila v prvih vrstah, ko je internet vstopil v Slovenijo, in je bila močno vpletena v njegovo širitev, še posebej z vidika povezljivosti pomembnih raziskovalnih institucij, univerz in šol. Že od vsega začetka jo vodi Marko Bonač, ki smo ga ob tej priložnosti povabili, da z nami deli zanimive spomine, nam oriše, kaj je Arnes danes, in pove, kaj ga morda še čaka. Navsezadnje je prav Arnes odigral pomembno vlogo v času, ko so bile šole zavoljo pandemije prisiljene delovati na daljavo.