Vlada naj predstavi konkretno pobudo za prekinitev ognja in za začetek pogajanj o prihodnjem sobivanju in sožitju med EU in Rusijo, je skupina več kot 40 podpisnikov zapisala v pozivu premierju Robertu Golobu in ministrom. Zgolj vztrajanje pri sankcijah proti Rusiji namreč, kot opozarjajo, vodi le k podaljševanju in stopnjevanju konflikta ter poglabljanju stisk in negotovosti ljudi tudi v članicah EU, medtem ko se stvari ob grožnjah z jedrskim orožjem nevarno bližajo katastrofi neizmerljivih razsežnosti.

Podpisniki so kritični do vlade in opozarjajo na popolno kontinuiteto s politiko prejšnje vlade, ki je, kot so opozorili, v imenu enotnosti v EU in Natu slepo in nekritično sledila vsemu, o čemer so odločali vodilni pod vodstvom politike ZDA. »Volili smo spremembo oblasti, volili smo vas, ker smo hoteli drugačno politiko vladanja, tudi na področju zunanje politike, zlasti v odnosu do ključnega in morda usodnega izziva človeštva,« so med drugim zapisali v odprtem pismu.

Proti sprejemu Ukrajine v Nato

Od vlade pričakujejo, da pozovejo vodstvi Nata in EU k pogovorom z Moskvo, pri čemer bi Slovenija aktivno sodelovala, v nasprotnem primeru pa naj ne da soglasja k novim sankcijam proti Rusiji in nadaljnjemu oboroževanju Ukrajine. Med drugim so opozorili, da Evropa ploska ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ki se zahvaljuje za pomoč in prosi za dodatno, kar je razumljivo in prav, vendar pa da bi morali reči odločen ne, ko ruske turiste označi za vojne zločince in teroriste, ki ne smejo v Evropo.

Ruske begunce bi morali, še posebej v luči dogajanj po Putinovem vpoklicu rezervistov, obravnavati z enako odprtostjo kot ukrajinske, ocenjujejo podpisniki poziva. Kot dodajajo, bi morali nedvoumno zavrniti tudi pozive Zelenskega k takojšnjemu sprejemu Ukrajine v Nato.

Ravnanje ruske vojske in predsednika Putina je vredno obsojanja, Rusija je z napadom na neodvisno in suvereno Ukrajino zagrešila zločin, za katerega bo moral Putin odgovarjati, vendar je zdaj potreben razmislek o tem, kako dalje, saj smo že pri grožnjah z atomsko bombo, še opozarjajo podpisniki.