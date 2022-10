Opatijski festival je veljal za največjega in najprestižnejšega v Jugoslaviji in je v letih od 1973 do 1976 služil tudi kot izbor za predstavnika na evrovizijskem festivalu. Na premierni izvedbi Opatijskega festivala sta Marjana Deržaj in Beti Jurković zapeli po dve pesmi, Ivo Robič kar pet. Zmagali sta Tata, kupi mi avto Zdenke Vučkovićin Iva Robiča ter Okrečem listove kalendara Anice Zubović​.

»Ravno danes zjutraj sem na zagrebški televiziji v oddaji Dobro jutro govorila o pesmi Vozi me vlak v daljave,« nam je prejšnji teden povedala Beti Jurković, hči nizozemske profesorice in opatijskega mikrobiologa, ki je v Ljubljani diplomirala iz angleščine in germanistike. In začela peti. Zdaj, pri šestinosemdesetih, poleti živi v Opatiji in pozimi na Reki. Njena slovenščina je še vedno brezhibna. »To pesem še vedno občasno slišim na kakšni hrvaški radijski postaji. Nastalo je celo nekaj priredb hrvaških pop in rock zasedb.« O Marjani Deržaj govori v superlativih: »Bili sva zelo dobri prijateljici. Kadar sem se odpravljala k njej in sem jo pred tem poklicala, mi je po navadi dejala: 'Prid' pa župo boš dobila.' Res jo pogrešam.«

Beti Jurković se z žalostjo spomni pred kratkim umrlega Jureta Robežnika in doda, da sta od vseh nastopajočih leta 1958 v Opatiji živi le še z Anico Zubović. »Ah, vse enkrat mine. Tudi Opatijskega festivala ni več. Prva leta smo tam nastopali složno, pevci iz različnih republik, potem pa je bilo vse bolj prisotno neko nezdravo rivalstvo. Na koncu smo si bili blizu, kot so si navijači Dinama in Hajduka.«