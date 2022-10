Kostanj, ki ob jesenskih mrzlih in temnih večerih sveže pečen v dlaneh zanesljivo razvedri vzdušje, je imel nekoč v prehrani našega dela sveta pomembno mesto – vse dokler se nista uveljavila krompir in koruza. Eno kostanjevo drevo je lahko preživelo številno družino, saj je na njem zraslo tudi do dvesto kilogramov plodov. Kostanj so sušili in mleli v kostanjevo moko, iz katere so pozimi, ko je primanjkovalo druge hrane, pripravljali različne jedi; številne med njimi so žal pozabljene. Francozi so iz njega v Napoleonovih časih pridobivali celo sladkor, potem pa je sčasoma postal le še del tradicije in običajev, sploh na Korziki, kjer so včasih pred vsako poroko pripravili dvaindvajset različnih jedi iz kostanja, ki so jih za srečo postregli mladoporočencema in svatom. Zadnja leta predvsem Francozi in Italijani spet odkrivajo različne okuse kostanja, ki se počasi, a zanesljivo vrača tudi na naše mize.

Če imamo sveže nabranih plodov v izobilju, jih lahko enostavno zamrznemo cele oziroma že zarezane, če jih bomo pozneje pekli. Marsikdo jih blanšira, olupi in shrani v vrečke ter zamrzne. Kogar ob misli na lupljenje kostanja kar zmrazi, naj kuhanemu odstrani zgolj lupino, nato pa ga pretlači skozi pasirko ali redko cedilo, na katerem ostane rjava kožica. Takšnega lahko v vrečkah zamrznemo. Odlično nadomesti na primer orehe, po katerih marsikoga peče zgaga. Če v potici polovico orehov nadomestimo s pasiranim kostanjem, se to pri okusu skorajda ne bo opazilo. Vas mika kostanjev pire? Nič lažjega. Zmesi manjšega dela pretlačenega krompirja in večjega dela pasiranega kostanja dodamo vroče mleko, sol in malo smetane. Dobro premešamo in postrežemo kot prilogo k mesnim jedem. Kostanj je odličen tudi za juho, ki jo poleg klasične lahko pripravimo zelo na hitro – jušni osnovi dodamo malo smetane in kostanjevega pireja ter kakšen kuhan kostanj. S kostanjem naj računajo tudi sladkosnedi. Sladkan kostanjev pire stisnemo skozi stiskalnico, da nastanejo špageti, ki jih prelijemo s sladko omako, denimo čokoladno ali iz gozdnih sadežev.

Piščančji zrezki s kostanjem Sestavine za 4 porcije 4 večji piščančji zrezki, 2 žlici moke, 1 žlica masla, 0,5 dl oljčnega olja, 120 g pečenega kostanja, 1 velika čebula, 3 stroki česna, 2,5 dl desertnega vina (prošek, vermut …), 1,5 dl piščančje juhe, sol, sveže zmlet poper. Priprava 1. Narežemo čebulo in nasekljamo česen. Zrezke malo potolčemo. Moki ter dodamo po 1/2 žličke soli in popra. Dobro premešamo in v to dobro povaljamo zrezke. Uporabimo lahko tudi čisto papirnato vrečko (npr. od moke), v katero vsujemo začinjeno moko, nato pa dodamo po en zrezek, vrečko na vrhu dobro zavijemo in stresemo, da se meso dobro pomoka. 2. V veliki ponvi na srednje močnem ognju stalimo polovico masla in dodamo polovico olja. Prva dva zrezka na hitro popečemo z obeh strani, da dobita zlato barvo, vendar ju ne spečemo do konca. Dodamo preostalo maslo in opečemo še druga dva zrezka. Opečene zrezke vzamemo iz ponve in spravimo na toplo. 3. V ponev, dodamo preostanek olja in približno 5 minut dušimo narezano čebulo skupaj s celimi olupljenimi pečenimi kostanji in 1/4 žličke soli. (Če jih imamo pri roki, lahko zdaj dodamo še kakšno gobo.) Ko čebula postekleni in začne rjaveti, dodamo nasekljan česen in med mešanjem pražimo 1 minuto, le toliko, da zadiši. Dodamo vino in juho ter počakamo, da mešanica zavre. 4. Opečene zrezke vrnemo v ponev skupaj s sokom, ki se je iz njih nacedil, in jih nežno potlačimo v omako, da so pokriti. Na srednje nizki temperaturi kuhamo še približno 10 minut, da bodo zrezki gotovi in se omaka nekoliko zgosti. Ponudimo s poljubno prilogo, morda z rižem. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Kostanjeva juha Potrebujemo 500 g pečenih kostanjev, 2 čebuli, 2 korenčka, 1 koren peteršilja, 1 strok česna, 1 košček zelene, 4 žlice bučnega olja, 1 dl belega vina, morsko sol, sveže zmlet poper, 1 vejico peteršilja za okras. Priprava Kostanj olupimo. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo. Korenček in peteršilj ostrgamo in narežemo, zeleno olupimo in narežemo. V večjem loncu na bučnem olju skupaj popražimo čebulo, korenček, peteršilj in zeleno, na koncu dodamo česen. Ko se zelenjava nekoliko popeče, zalijemo z vinom. Ko povre, dodamo liter vrele vode in kuhamo, da se zelenjava zmehča. Začinimo in dodamo kostanje, nekaj jih prihranimo. Gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom, nadevamo v skodelice in okrasimo z zdrobljenimi kostanji ter peteršiljem. Na Bavarskem radi dodajo še kruhove kocke ter koščke popečene slanine (na sliki).