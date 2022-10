Okoli osme ure včeraj zvečer so v centru Ljubljane trije neznanci pristopili do oškodovanca ter ga prisilili, da si sleče vrednejše kose oblačil in jim jih da. Povzročili so za okoli 2700 evrov škode, so sporočili s PU Ljubljana.

Policija je delila opis dveh od treh osumljencev. Prvi je star okoli 15 let, visok med 170 in 175 centimetrov, suhe postave in okroglega obraza, oblečen pa je bil v črno vetrovko. Drugi je star 17, 18 let, visok okoli 180 centimetrov, ima podolgovat obraz, tudi on pa je nosil črno vetrovko.

Policisti še zbirajo obvestila in okoliščine, ki bi pripomogle k izsleditvi storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.