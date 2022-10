Ruski lovec Suhoj Su-34 je na naselje v bližini meje z Ukrajino strmoglavil v ponedeljek zvečer, potem ko je vzletel z letališča južnega vojaškega okrožja. Glede na navedbe ruskega obrambnega ministrstva je bilo namenjeno na vadbeni let.

Med letom je zagorel eden od motorjev letala, pilota sta se izstrelila, letalo pa je padlo na naselje, kjer je izbruhnil ogromen požar. Zajel je pet od devetih nadstropij stavbe, v kateri je živelo okrog 600 ljudi, so navedli v Moskvi.

Požar je gasilcem uspelo pogasiti v večernih urah, davi pa se je končala tudi iskalna in reševalna akcije na območju poškodovane stavbe.

Potem ko so pristojne službe v ponedeljek sprva poročale o treh smrtnih žrtvah, so zjutraj sporočile, da se je njihovo število povzpelo na 13, saj so našli še deset trupel. Med njimi so tudi trije otroci. Še 19 ljudi je bilo poškodovanih, je sporočilo ministrstvo za izredne razmere.

Regionalni guverner Venjamin Kondratjev je zagotovil pomoč prizadetim prebivalcem in obljubil, da bodo poškodovano poslopje bodisi obnovili bodisi bodo zgradili nova stanovanja. Po njegovih besedah je bilo poškodovanih 17 stanovanj.

Ruski preiskovalci so medtem sporočili, da so sprožili kazensko preiskavo strmoglavljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pristaniško mesto Jejsk, kjer je strmoglavilo letalo, sicer leži ob Azovskem morju, nasproti ukrajinskega mesta Mariupolj, ki je pod ruskim nadzorom.