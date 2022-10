Po 13. krogu državnega nogometnega prvenstva se je Olimpija še bolj utrdila na prvem mestu, saj je prednost pred Koprom in Celjem povečala na osem točk, a boj za prvaka še zdaleč ni odločen. Do konca je še 23 krogov in Olimpija je prva predvsem zaradi kakovosti, pa tudi momenta, da ji trenutno uspeva skoraj vse. Na obeh letošnjih derbijih ni blestela, a je vseeno naredila dovolj za prestižni zmagi, s katerima je večnega tekmeca zelo oddaljila od ubranitve naslova državnega prvaka, z osvojitvijo katerega so v Ljudskem vrtu spomladi prikrili številne probleme, ki so nato udarili na površje v letošnji (evropski) sezoni.

Vezista Olimpije Doffa je načela utrujenost

Trener Olimpije Albert Riera se ne ukvarja s točkovno prednostjo, ampak z vsebino na igrišču. »Na vsaki tekmi želimo biti boljši od tekmeca. Ne šteje le rezultat, ampak tudi, kako igramo. Potruditi se moramo, da igramo dober in lep nogomet. Čutim, da lahko ekipo in igralce še izboljšam,« je pogled v prihodnost usmeril Albert Riera. Španec bo moral za naslednje tekme v formo vrniti Mustafo Nukića in Justasa Lasickasa. Vezista Agustina Doffa je začela načenjati utrujenost, medtem ko mladi Svit Sešlar oktobra dela več napak, kot jih je v prejšnjih mesecih. »Za vsakega igralca je pozitivno, ko vidi, da trener verjame vanj, vidi kakovost, ga spodbuja in izziva, da pokaže še več. Vedno nam govori, da nas bo zamenjal, če ne bomo delali tistega, kar zahteva. Če delaš to, kar ti reče, imaš njegovo absolutno podporo. Pozna se, da je bil še nedavno sam igralec na vrhunski ravni, zato dobro ve, kako razmišljamo igralci, in nas zna voditi,« je enega izmed razlogov za uspeh razkril kapetan Olimpije Timi Max Elšnik.

Maribor danes čaka pokalna tekma s Pekrami, nato pa derbiji resnice z Domžalami pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, Celjem in Muro. »Šestnajst točk zaostanka je veliko, vendar moramo gledati predvsem našo igro in se dvigniti. Pozabiti je treba na lestvico, gledati moramo le nase,« razmišlja branilec Maribora Nemanja Mitrović.Težava Kopra so nihanja v igri. Zmage z derbija v Mariboru ni potrdil s tremi točkami proti predzadnji Gorici, ki se ji po zamenjavi predsednika obetajo boljši časi. Koper ima največje rezerve v uigranosti in izboljšanju učinkovitosti, saj Dario Kolobarić, zveneča poletna okrepitev, na 15 tekmah v 656 minutah sploh še ni dosegel gola. Celjani so postali ekipa, ki zna zmagovati tudi s povprečno predstavo, ko odloči individualna kakovost posameznika, kot je bil gol Denisa Popovića proti Taboru. Obenem nujno potrebujejo kakovostnega centralnega branilca. Sežanci izgubljajo tekme, ker so zaradi pomanjkanja kakovosti premalo konkretni v zaključku akcij, kar v povezavi s porazi povzroča vedno večje frustracije.

Mura igra na pogon napadalca Dakuja

Mura je končno povezala dve zmagi zapored, ki sta pomirili navijače in prinesli na lestvici uvrstitev pred Mariborom. Mura igra predvsem na pogon golgeterja Mirlinda Dakuja, z desetimi goli prvega strelca lige, ki je na zadnjih štirih tekmah dosegel šest zadetkov, kar je okrepilo govorice, da bi temperamentni napadalec s Kosova lahko že pozimi zapustil Fazanerijo. Radomlje so brez zmage že deset krogov (4 remiji in 6 porazov), nazadnje so tri točke osvojile 29. julija proti Gorici. Glede na predstavo, ki sta jo prikazala Domžale in Bravo na medsebojni tekmi brez golov, sta zasluženo v spodnji polovici. Bravo je bil po sanjski predstavi proti Olimpiji (6:1) povsem brezzob in brez strela v okvir gola. Dodatna težava Domžal so poškodbe, saj so izgubili skoraj vse starejše igralce, ki so stebri ekipe.