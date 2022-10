Zlato žogo je pričakovano dobil Karim Benzema. To je prva zlata žoga za 34-letnega napadalca španskega velikana Real Madrida. Nagrado mu je podelil Zinedine Zidane, zadnji Francoz, ki je prejel zlato žogo leta 1998, Benzema pa je postal peti Francoz, ki mu je to uspelo. Med prvo peterico so se zvrstili še Sadio Mane (Bayern München), Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona) in Mohamed Salah (Liverpool).

»Na to sem zelo ponosen, na vse svoje delo, nikoli nisem obupal,« je dejal Benzema. »V življenju sem imel dva vzornika, Zidana in Ronalda. Vedno sem sanjal o tem, da je vse mogoče. Bilo je težko obdobje, ko nisem bil v francoski reprezentanci, ampak sem trdo delal, nikoli obupal in užival v igranju nogometa,« je dodal Francoz.

Preberite še: #portret Karim Benzema, verjetni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu v letu 2022

Pred tem sta zadnjih 12 od 13 zlatih žog prejela Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo. Le Hrvatu Luki Modriću je to prestižno nagrado uspelo dobiti leta 2018. Kljub temu Messija, dobitnika tudi za leto 2021, letos sploh ni bilo med nominiranci za nagrado.

Med nogometašicami je zlato žogo, ki so jo podelili četrtič, še drugič zapored prejela Španka Alexia Putellas (Barcelona). Za njo so se tokrat med prvo peterico zvrstile Beth Mead (Arsenal), Sam Kerr (Chelsea), Lena Oberdorf (Wolfsburg) in Aitana Bonmati (Barcelona).

Nagrada Raymonda Kope za najboljšega mladega nogometaša do 23 let je pripadla nogometašu Barcelone Gaviju. Predal mu jo je njegov soigralec in lanski dobitnik te nagrade Pedri. Nagrado Socrates, ki so jo letos podelili prvič, je dobil Sadio Mane (Bayern München) za vsa svoja človekoljubna dela, ki jih počne zlasti v svojem rodnem Senegalu.

Nagrado za najboljšega strelca, imenovano po nemški legendi Gerdu Müllerju, je ponovno dobil Poljak Robert Lewandowski (Barcelona). Belgijski vratar madridskega Reala Thibaut Courtois je domov odnesel nagrado Leva Jašina za najboljšega vratarja leta pred Alissonom Beckerjem (Liverpool) in Edersonom (Manchester City). Najboljši klub leta pa je Manchester City.