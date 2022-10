Moja oma in jaz sva originalna kmečka družina

‘A je T. že rodila?« vprašam, medtem ko z omo in njenim vozičkom sediva pred hišo in zreva po dolini, kar je njen redni dopoldanski ritual, odkar ne more več vstati na noge. Dolina je njena televizija, radio in internet hkrati, namesto časopisa pa telefonski pogovori s sestrami, ki so razseljene po svetu, in s prijateljicami, ki živijo na daljnih in bližnjih hribih. Njeni obveščevalni kanali zmeraj perfektno delujejo; z vsem je na tekočem prej in bolje kot vsi ostali. »Je. Pubeca. Veš, kako je F. vesel, ker so dobili še enega vnukeca k hiši.« Nasmejem se. Same dobre novice. »Sicer pa je tako vseeno, kaj dobiš, glavno, da je otrok zdrav,« doda oma in zavzdihne: »Toliko bolezni vsepovsod, toliko gorja. Človek mora imeti kar pogum, da se odloči za otroka, pa bogat tudi že mora biti, kakor kaže!«