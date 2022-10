Če bomo varčevali, se nam ni treba bati zime

Če bomo tudi v prihodnje varčno porabljali energijo in do konca marca prihranili vsaj 10 odstotkov električne energije in vsaj 15 odstotkov plina glede na prejšnje petletno zimsko povprečje, bomo zimske mesece prestali brez restriktivnih ukrepov in omejitev, so prepričani pristojni.