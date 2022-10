Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je »med vzletom z vojaškega letališča južnega vojaškega okrožja strmoglavilo letalo Su-34«. Kot so pri tem še navedli, je prišlo do okvare vojaškega letala, potem ko je med vzletom zagorel eden od motorjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na mestu strmoglavljenja je zagorelo gorivo letala, so še sporočili z ministrstva kmalu po tistem, ko so posnetki na družbenih omrežjih pokazali večnadstropno stavbo, ki jo je zajel ogenj.

Russia’s Yeysk. A military aircraft just crashed into a huge residential block. pic.twitter.com/s9WXMyFEIv — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 17, 2022

Plameni so po navedbah reševalcev zajeli pet od devetih nadstropij stanovanjske zgradbe in njeno bližnjo okolico. Ogenj se je razširil na 2000 kvadratnih metrov površine, so dodali. Regionalni guverner Venjamin Kondratjev je medtem na Telegramu sporočil, da je požar omejen in skoraj pogašen.

Po navedbah lokalnih oblasti so v incidentu umrli najmanj trije ljudje, 19 pa so jih prepeljali v bolnišnico, poročajo ruske tiskovne agencije. Med poškodovanimi so tudi otroci. Pilota lovskega letala sta se po navedbah obrambnega ministrstva rešila s pomočjo padal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je bil že obveščen o požaru in je ukazal, da "se zagotovi vsa potrebna pomoč žrtvam nesreče vojaškega letala", so za rusko tiskovno agencijo Tass sporočili iz Kremlja.

Pristaniško mesto Jejsk, kjer je strmoglavilo letalo, sicer leži ob Azovskem morju, na nasprotni strani od ukrajinskega mesta Mariupolj, ki je pod ruskim nadzorom.