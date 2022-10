Za kaj gre? S policije so sporočili, da je okoli enih popoldne s hipodroma Stožice pobegnil konj s kočijo. Odpeketal je vse do krožišča Tomačevo, se povsem pravilno razvrstil za izhod proti Štajerski in krožišče zapustil po levem vozišču Štajerske ceste ter na naslednjem križišču (verjetno pri zeleni luči) zavil na Brnčičevo. Tam nekje ga je srečal policist konjenik, ki sicer ni bil v službi, je pa znal konja umiriti in zadržati. Nepoškodovanega so odpeljali nazaj na hipodrom. Že res, da je konj na svoji poti oplazil nekaj vozil, ampak na krožišču se je pa odrezal! Tako da nič več pripomb čez menda zapleten rondo. Če zmore konj, bodo tudi vsi drugi, kajne.