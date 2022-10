Lista neodvisnih zbira podpise za vstop v mestni svet

Ne potrebujemo najlepšega mesta, temveč odprto, participatorno, demokratično mesto, ki je prijazno do vseh prebivalcev, se v njem kakovostno živi in ga upravlja drugačna mestna politika, je mogoče strniti nekaj načel, za katera se zavzemajo zbrani na Listi neodvisnih, ki morajo za nastop na volitvah v mestni svet do četrtka zbrati tisoč podpisov.