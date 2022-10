V Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) se že vsa leta zavzemajo za izboljšanje prometne varnosti v prometu in pripravljajo raznovrstne preventivne akcije tako za mlade kot druge voznike različnih poklicnih skupin. »Že v preteklosti smo prepoznali pomembnost predsedniške funkcije in smo tudi leta 2007 kandidate povabili za volan – takrat hibridnega vozila. Ekologija in varnost ostajata naši ključni vsebini, a žal danes govorimo tudi že o mobilnosti revščini,« je poudaril predsednik AMZS Andrej Brglez. Dejal je tudi, da bi morali kot udeleženci v prometu vedno misliti na druge, ne le nase, biti bolj strpni in pripravljeni pomagati. »K dvigu prometne kulture pa lahko veliko prispeva tudi predsednica ali predsednik države,« je ob obisku petih predsedniških kandidatov v centru varne vožnje na Vranskem dejal Brglez.

Slovenija bi morala imeti dirkališče

Zatem so svoje poglede na tajnostno mobilnost in izzive v prihodnosti predstavili Milan Brglez, Nataša Pirc Musar, Anže Logar, Janez Cigler Kralj in Vladimir Prebilič. Vsi po vrsti so se strinjali, da je v Sloveniji na splošno še vedno velik problem infrastruktura. Pa ne le cestna, tudi železniška. Vsi so se tudi strinjali, da je velik izziv starajoča družba, zato ti bilo nujno, da bi vozniki v določenih obdobjih obnavljali svoje znanje. Prav tako bi, po besedah Pirc Musarjeve, Slovenija nujno potrebovala dirkališče, saj smo edina država v Evropski Uniji, ki ga (še) nimamo. »Tam bi nekateri lahko sproščali adrenalin in se »zdivjali«, kar zdaj počno na cesti,« je dejala Pirc Musarjeva, zaprisežena motoristka in velika ljubiteljica mobilnosti. Milan Brglez se zaveda, da bo treba v prihodnosti zmanjšati emisije, zlasti v letalskem prometu. »To bo vplivalo na vse druge oblike mobilnosti in temu je treba prilagoditi infrastrukturo ter zagotoviti povezljivost različnih oblik mobilnosti,« je dejal Brglez. Anže Logar je zaprisežen kolesar, ki se dobro zaveda, da bo trajnostna mobilnost učinkovita šele, ko bomo tako ljudje kot tudi podjetja spremenili način delovanja. »Predsednik pa lahko s sugeriranjem in nagrajevanjem dobrih praks doseže, da bomo do okolja bolj prijazni,« je dejal Logar. Da mora biti mobilnost na eni strani trajnostna, na drugi pa dostopna oziroma izvedljiva tudi v praksi, meni Janez Cigler Kralj. »Velik izziv je tudi starajoča družba, saj to pomeni več starejših voznikov v prometu. Sicer pa nas razmere silijo k temu, da počasi spreminjamo navade. In tudi mi, čeprav smo šestčlanska družina, poskušamo uporabljati zgolj en družinski avtomobil,« je dejal Cigler Kralj, ki se je dotaknil tudi favoriziranih električnih vozil. Po njegovem smo vanje polagali preveč upov, a se pričakovanja niso povsem izpolnila. »Nenazadnje bo treba računati tudi na vodik, pa tudi klasika in dizel, ki sta se zelo očistila, verjetno še nista za odpis,« meni Cigler Kralj.

Na železnice preusmeriti tovorni promet

Da je vse življenje mobilna in da je vozila že vse, samo ladje ne, je dejala Nataša Pirc Musar. »Mobilnost je del mojega življenja, a zavedam se, da bo treba v prihodnje še bolj razmišljati, kako se peljati z enega na drugi konec sveta, da s tem planeta ne bomo še bolj obremenili,« je dejala Pirc Musarjeva. In dodala, da bi morali veliko vložiti predvsem v železnice in jih povezati z evropskim in balkanskim sistemom, da bodo prijazne turistom in vsakdanjemu uporabniku. Izpostavila je tudi, da so tako imenovani zeleni agendi mladi bolj naklonjeni kot starejši. Na problem infrastrukture, ki mora biti varna in tudi bolj pretočna, je opozoril tudi Vladimir Prebilič, ki bi več denarja namenil tudi železnici, kamor bi bilo treba preusmeriti večino tovornega prometa. »Cestni promet ustvari več kot 99 odstotkov vseh izpustov, a če želimo rešiti ta problem, moramo vzpostaviti dobro delujoč in učinkovit javni potniški promet,« je dejal Prebilič. Vsi kandidati se zavedajo tudi pomena varnosti v prometu. »Čelada je zagotovo nujna in sama brez nje nikoli ne sedem na motor,« je dejala Pirc Musarjeva. Logar je priznal, da na električno kolo še ni sedel, ker je pač pristaš vrtenja pedal, Cigler Kralj pa je ponosen, da je tudi otrokom že vcepil v zavest, da se je treba v avtomobilu obvezno pripeti z varnostnim pasom. »Moj sin me na to opozori, še preden se oglasi zvočni signal,« je dejal Cigler Kralj. Prebilič pa bi vsakemu vozniku priporočil, da preizkusi »zaletavčka«, saj se šele takrat občuti vsa sila, ki deluje na telo ob morebitnem trku. Sicer pa so se predsedniški kandidati in kandidatka v spremstvu inštruktorjev varne vožnje preizkusili v vožnji na poligonu centra AMZS.