Za objektivno informacijo Slovencem in v podporo trditvam Spomenke Hribar bom osvežil nekaj znanih dejstev.

Melonijeva stranka BI je na volitvah leta 2018 dosegla 4 % glasov, to je toliko, kot je resničnih podpornikov ideologije te stranke. Simbol stranke BI je goreča plamenica italijanske trobojnice, ki krasi grobnico Mussolinija. Letos septembra je stranka BI dobila največ glasov volivcev, kar 26 %, in tako bo Melonijeva sestavila naslednjo italijansko vlado.

Zakaj kar šestkratno povečanje glasov volivcev?

Stranka BI je bila edina parlamentarna stranka, ki je nasprotovala predsedniku vlade Mariu Draghiju, največjemu evropskemu vojnemu hujskaču za pošiljanje čim več orožja v Ukrajino do njene zmage v vojni. Danes 80 % Italijanov dobro ve, da je njihova sedanja gospodarska in družbena kriza posledica evropskih vodilnih politikov, ki tako kot Draghi podpihujejo vojno v Ukrajini. Številni volivci, ki sploh ne podpirajo ideologijo stranke BI, so zanjo glasovali s stisnjenimi zobmi zgolj zaradi protesta proti Draghiju. Contijevo Gibanje 5 Zvezdic (M5S), ki je kot vladna stranka zrušila Draghijevo vlado, naj bi po »anketah« ne prišla v parlament. Dobila je 16 % glasov in postala tretja največja stranka. Janša bi moral izreči sožalje nekoč vodilni italijanski stranki PD (reformirani komunisti in levi krščanski demokrati), ki so jo volivci kaznovali, saj je strmoglavila na 19 %, ker je trdno stala za Draghijevim vojnim hujskaštvom.

Melonijeva je te dni za predsednika senata ustoličila La Russa, nekoč člana stranke MSI, ki jo je vodil resnični predvojni fašist Almirante. Almiranteja je nasledil Fini, ki sta ga Peterle in Rupel omenjala za zglednega politika pri oporekanju trditvam Spomenke Hribar. Fini je bil zunanji minister in zato uglajeni diplomat, ki se je podal na prvo pot v Izrael in tam obsodil holokavst. Nikoli ni Fini prišel v Ljubljano in se opravičil za fašistične zločine med drugo svetovno vojno.

Melonijeva bo za zunanjega ministra postavila Antonija Tajanija. To je tisti politik, ki je kot predsednik evropskega parlamenta v Bazovici kričal: »Naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija!« To je bil verbalni napad predsednika evropskega parlamenta na suverenost države Slovenije in Hrvaške.

Nemudoma bi moral evropski parlament odstaviti predsednika Tajanija, a zgodilo se ni nič. To dokazuje, da je evropski parlament daleč od demokratične verodostojnosti, kar dokazuje tudi z današnjo podporo vojni v Ukrajini. Spor med Rusijo in Ukrajino je zaradi pravic ruske manjšine in pritožb Rusije, da se čuti ogrožena zaradi namere Ukrajine, da vstopi v Nato. Ta sosedski lokalni spor so ameriški demokrati in evropski skorumpirani politiki spremenili v spor svetovnih razsežnosti z neslutenimi posledicami. Italijani so pogumno pokazali rdeči karton vodilnemu evropskemu vojnemu hujskaču. Slovenci s plemenito izkušnjo uporne OF iz leta 1941 moramo danes v Bruslju zahtevati poraz sedanje evropske politike podpihovanja vojne v Ukrajini. Zahtevajmo mir.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici