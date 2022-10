Predlagatelji referenduma, stranka SDS, so sicer predlagali izvedbo referenduma z drugim krogom lokalnih volitev, saj bi bilo to po njihovem mnenju najbolj racionalno za proračun. Volivci pa bi tako v naslednjih tednih, ko Slovenijo čakajo tako predsedniške kot tudi lokalne volitve odšli na volišča enkrat manj.

»Ljudje bodo na lokalne volitve šli, bistvo demokracije pa je tudi to, da se ljudem olajša delo,« je ob tem dejala poslanka SDS Alenka Jeraj.

Poslanec SDS Andrej Hoivik je med argumenti navajal tudi, da bi pri izvedbi referendumov skupaj z drugim krogom lokalnih volitev prihranile predvsem občine. "Če občine kdaj potrebujejo denar za projekte, je to sedaj, ko se soočamo z izzivi draginje," je dejal.

Stroške lokalnih volitev sicer financirajo občine iz lastnih proračunov, medtem ko stroške izvedbe referendumov krije državni proračun.

V razpravi so poslanci SDS med drugim koaliciji očitali še, da s predlogom za izvedbo referenduma 27. novembra želijo izigrati kvorum ter da ne želijo slišati, kaj imajo ljudje za povedati. Kot je še poudarila Jerajeva, je referendum institut, ki ga poznajo najbolj razvite demokracije. »Želimo, da se referendum izpelje po najboljši poti tako za državo kot za ljudi,« je sklenila.

»Če ljudje želijo povedati svoje mnenje, bodo prišli na volišča,« pa je prepričan državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.

Tudi poslanka Svobode Sara Žibrat je očitke SDS o izigravanju referendumskega kvoruma zavrnila in zatrdila, da se v koaliciji referendumov ne bojijo.

Končno odločitev o datumu izvedbe referenduma bo DZ sprejel na torkovi izredni seji. Glede na parlamentarna razmerja moči med koalicijo in opozicijo, pa je pričakovati, da se bodo volivci na volišča podali 27. novembra. Roki za volilna opravila pa bi po predlogu začeli teči 25. oktobra.

Z novelo zakona o RTVS je sicer želela vlada na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Novela med drugim namesto 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega sveta zavoda uvaja enotni svet s 17 člani. Med njimi ne bi nobenega imenoval DZ. Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja tudi petčlanski finančni odbor.

Javni zavod bi po določbah novele vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave. Z dnem uveljavitve novele bi prenehal mandat članov zdajšnjega programskega in nadzornega sveta, svoje delo pa bi nadaljevali do ustanovitve sveta. Ta bi se v skladu s predlogom ustanovil najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi zakona. Zdajšnji generalni direktor bi do imenovanja uprave opravljal svojo funkcijo kot vršilec dolžnosti, enako bi veljalo za direktorja radia in televizije.