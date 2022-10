Kot je še pojasnil župan, obvestila, ki so jih v procesu mobilizacije razposlali na naslove državljanov, niso več veljavna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ni pa povedal, koliko Moskovčanov so vpoklicali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz prestolnice praviloma ne prihaja veliko vojakov, občutno manj kot iz odročnejših in revnejših ruskih regij, tokrat pa so prav tam prvi izpolnili nepriljubljeno mobilizacijo. Sobjanin je priznal, da je bil to težak preizkus za tisoče moskovskih družin, in se someščanom zahvalil za njihov »občutek dolžnosti in patriotizma«.

»Upamo in molimo, da se boste vrnili živi in zdravi ter da se boste vrnili z zmago, ker boste ubranili varnost in neodvisnost naše države,« je še dodal.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred tremi dnevi sporočil, da je bilo doslej dejansko vpoklicanih 222.000 rezervistov, medtem ko naj bi jih delna mobilizacija, ki jo je odredil 21. septembra, zajela 300.000. Preostale naj bi vpoklicali v prihodnjih dveh tednih.

V sedanji fazi naj bi sicer po zatrjevanju Kremlja vpoklicali predvsem rezerviste, ki že imajo izkušnje na bojišču, poleg tega pa jih bodo pred odhodom v Ukrajino še dodatno izurili.

Mobilizacija naj ne bi zajela študentov, vojaških obveznikov, starejših, zaposlenih v določenih sektorjih, od obrambnega do IT in medijev, ter nekaterih drugih kategorij prebivalstva, a so nato iz številnih mest poročali, da so obvestilo o vpoklicu prejeli tudi tisti, ki naj jih ne bi.

Napoved mobilizacije je sicer pred slabim mesecem mnoge Ruse pognala v beg iz države, potekali pa so tudi številni protesti.