V Centru za tujce v Postojni so osebe pridržane v skladu z razlogi in po postopku zakona o mednarodni zaščit, poudarjajo na ministrstvu za notranje zadeve. Pojasnjujejo, da je ministrstvo vsakemu posebej najprej ustno pojasnilo ukrep, nato pa za vsak primer posebej izdalo še pisni akt, v postopku pred ministrstvom je bil vsaki osebi zagotovljen tudi tolmač.

Na ministrstvu navajajo, da imajo vsi pridržani prosilci za mednarodno zaščito zagotovljeno pravno pomoč svetovalcev za begunce in da lahko zoper ukrep vložijo tožbo, o kateri odloči sodišče. Tako po navedbah ministrstva ne drži, da so osebe v centru brez kakršnegakoli pravnega varstva.

Glede položaja oseb, ki v Centru za tujce gladovno stavkajo, pa so na ministrstvu pojasnili, da so v Sloveniji izrazile namero, da bi zaprosile za mednarodno zaščito, nakar so bile nameščene v azilni dom, kjer bi morale počakati na podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Od začetka septembra so gibanje omejili 36 osebam

»Navkljub opozorilu so zapustile azilni dom in poskusile oditi v drugo državo. Zato so bile po ponovno izraženi nameri pridržane kot begosumne ob predpostavki, da drugače ne bo mogoče ugotoviti okoliščin njihove prošnje. Ker je osebam omejena prostost, ministrstvo vodi postopke za mednarodno zaščito v teh primerih posebej hitro oziroma prednostno. Ko prenehajo razlogi za pridržanje, ga ministrstvo nemudoma odpravi in osebo izpusti,« so pojasnili na ministrstvu.

To je septembra in oktobra letos gibanje omejilo 36 osebam. Do zdaj je bilo na upravnem sodišču odločeno v 21 zadevah, v 16 primerih so tožbo zavrnili in potrdili izpodbijano odločitev ministrstva, v petih primerih pa je bila odpravljena. Upravno sodišče je tako v določenih primerih pridržanje odpravilo, v večini pa se je strinjalo z odločitvijo ministrstva.

»Mogoče je, da se prizadetim zdi, da so bili neupravičeno obravnavani drugače kot tisti prosilci, ki jim je sodišče odpravilo pridržanje. Vendar velja poudariti, da odločitve sodišča v eni zadevi ni mogoče posploševati na druge zadeve, ki se laično morebiti zdijo podobne« dogajanje komentirajo na ministrstvu.

Gladovno stavka 10 oseb

Po podatkih centra trenutno gladovno stavka deset oseb, ki so tam pridržane. Kot navaja ministrstvo, so postopki v teh primerih jasni, treba je upoštevati Malteško deklaracijo. Tako stanje oseb, ki stavkajo, spremlja zdravstvena služba, ki jih redno spodbuja k uživanju hrane in pitju tekočine ter opozarja na posledice gladovne stavke. Vsi stavkajoči sodelujejo pri ostalih dnevnih aktivnostih v centru, so navedli na ministrstvu.

Center za tujce je sicer organiziran v okviru Policije, redne in izredne nadzore opravlja Varuh človekovih pravic. Zoper delo policistov se lahko vloži pritožba, ki se zaključi v pomiritvenem postopku ali pred senatom, na katerem sta poleg predstavnika ministrstva za notranje zadeve še dva predstavnika zunanje javnosti kot člana senata, kar po navedbah ministrstva zagotavlja sprejem nepristranskih odločitev.

V pritožbenih postopkih ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev

V vseh dosedanjih pritožbenih postopkih pred senatom ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev ali prekoračitev pooblastil policistov, navaja ministrstvo. Tudi komisija Sveta Evrope za preprečevanje mučenja, ki je leta 2017 obiskala center, je po navedbah ministrstva ugotovila, da so videti odnosi med zaposlenimi in pridržanimi sproščeni, da so bili materialni pogoji dobri, prav tako je komisija v poročilu izpostavila visoko raven zdravstvenih storitev.

Omenjeno javno tribuno z naslovom Center za tujce: temna skrivnost Postojne je 13. oktobra pripravil Mladinski center Postojna. V Centru za tujce naj bi zapornike psihično mučili, jih celo tepli in poniževali, so center obtožili organizatorji tribune. Vodja centra za tujce Jože Konec je obtožbe zanikal.