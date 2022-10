V volilni imenik za nedeljske volitve predsednika republike, na katerih bodo volivci izbirali med sedmimi kandidati, je skupaj vpisanih 1.694.429 volivcev, od tega 107.107 s stalnim prebivališčem v tujini. Predčasno glasovanje bo v torek, sredo in četrtek od 7. do 19. ure na sedežih volišč za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznih okrajih določile okrajne volilne komisije. Najava nanj ni potrebna, volivec mora imeti osebni dokument, obvestilo o glasovanju na volišču ni nujno, je pa v pomoč pri iskanju volivca v volilnem imeniku.

Volivce v Ljubljani na Državni volilni komisiji (DVK) pozivajo k čim večji udeležbi na predčasnem glasovanju, ki bo na Gospodarskem razstavišču, saj se bodo tako izognili morebitnim zaporam cest, ki bodo v Ljubljani v nedeljo zaradi tekaške prireditve Ljubljanski maraton. Kot sta poudarila Peter Golob in direktor službe DVK Dušan Vučko, so sicer v zvezi s tem sprejeli več ukrepov, ki bodo volivcem omogočili čim bolj nemoten dostop do njihovih volišč.

V nedeljo bo v Sloveniji odprtih tudi 88 volišč omnia, ki so namenjena glasovanju izseljencev, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, in tistim, ki bodo v nedeljo zunaj okraja stalnega prebivališča.

Glasovnice so že poslali tudi v tujino

Za glasovanje po pošti iz Slovenije, ki je namenjeno tistim, ki so v priporu, zaporu, bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu in tudi invalidom ter osebam v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, je do roka, ki se je iztekel 12. oktobra, prispelo 3399 vlog. Če je do navedenih razlogov prišlo nepredvideno in po omenjenem izteku roka, lahko volivci vlogo za glasovanje po pošti z ustreznim dokazilom oddajo še danes do polnoči.

DVK je glasovnice za nedeljske volitve že poslal tudi v tujino. Ker je v Veliki Britaniji tamkajšnji sindikat poštnih delavcev napovedal stavko za 20. in 25. oktober, volivce od tam pozivajo, naj glasovnice odpošljejo čim prej, da bodo v Slovenijo prispele pravočasno.

Sicer bo v nedeljo v 26 tujih državah odprtih 30 volišč na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzulatov, kamor so prav tako že odposlali volilno gradivo. Pri tem je Vučko izpostavil Moskvo, ki je edina, kamor volilna gradiva pošiljajo s kurirjem, in tako predstavlja največji strošek.

Višji stroški volitev

Predvidena ocena stroškov za izvedbo letošnjih predsedniških volitev je okoli 5,3 milijona evrov za prvi krog in okoli 3,2 milijona evrov za morebiten drugi krog. Medtem so stroški predsedniških volitev leta 2017 znašali okoli 5,23 milijona evrov, leta 2012 pa približno 5,33 milijona evrov. Vučko je kot ključna razloga za višje stroške navedel zvišanje cen poštnih storitev in višje stroške tiskanega materiala ter njegove distribucije. Zvišala so se tudi nadomestila volilnim odborom in komisijam, višji so stroški zaradi razkužil in zaščitnih mask na voliščih, spremenili pa so tudi pošiljanje gradiva v tujino, in sicer s poštno storitvijo prednostno.

V službi DVK so volivcem na voljo na brezplačni telefonski številki 080 28 18 vsak delovnik med 8. in 16. uro ter na dan glasovanja med 7. in 19. uro. Vse informacije v zvezi z volitvami pa so dostopne tudi na spletni strani dvk-rs.si.

DVK bo kot običajno sproti objavljal podatke o volilni udeležbi, tako po dnevih predčasnega glasovanja kot v nedeljo. Medijsko središče na Gospodarskem razstavišču bo na dan glasovanja odprto po 16. uri, glasove pa bodo začeli v sistem vpisovati po zaprtju volišč. Po Vučkovih napovedih bo zelo jasna slika glede izida volitev predvidoma znana okoli 21. ure.