Kot je za STA povedal župan občine Beltinci Marko Virag, bodo ustanovili skupino, ki bo usklajevala postavitev novega mlina, za katerega je projektna dokumentacija že pripravljena, občina ima v proračunu rezerviran svoj delež, čaka pa na razpis gospodarskega ministrstva, ki podpira take projekte.

Mlin v Ižakovcih so izdelali leta 1999 po izvirnih načrtih, ostalih po enem od nekdanjih plavajočih mlinov na Muri, prvič pa se je potopil leta 2019. Potem so ga delno popravili, zamenjali deske na mlinski brvi, poškodovano ograjo, lopatice kolesa, namestili os kolesa, zavarili posamezne kovinske dele na kolesu, nastale luknje na čolnih zatesnili, v celoti zamenjali letvice v notranjosti čolna ter obnovili čelo čolnov.

Težav z mlinov je bilo sicer več, med drugim je deroča reka julija 2020 z njega odnesla mlinsko kolo in ga poškodovala.

Kot pravi Gabrijela Küzma, direktorica Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, ki je upravljavec Otoka ljubezni, so skupaj z lastniki, to je beltinsko občino in ižakovsko krajevno skupnostjo, iskali rešitve za trajno sanacijo mlina oz. so se nagibali k izdelavi novega.

Potem ko se je konec septembra mlin spet začel potapljati, so iz manjšega čolna, mlin namreč plava na dveh, vsake tri ure izčrpali vodo. Pred dvema tednoma so se odločili mlin dvigniti z reke, vendar pa se je pri dvigovanju večjega čolna s hišico in mlevnim sistemom polomil tram, na katerega je bila pripeta veriga, mlin je zgrmel nazaj v reko Muro ter se sesul sam vase. Te ostanke bodo poskušali dvigniti iz vode, čeprav so poleg dotrajanega čolna, mlinske hiške in strehe zdaj uničeni na dnu Mure tudi mlevski sistemi ter mlinski kamen.

Kot še pravi Küzmova, upajo, da bodo še lahko rešili kakšen element, ki ni dokončno poškodovan, ter ga shranili oziroma uporabili v novem mlinu.