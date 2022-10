»Od začetka veljavnosti sporazuma o izvozu žita je Ukrajina izvozila skoraj osem milijonov ton hrane. To je več kot 300 ladij. 60 odstotkov sredstev pa je bilo namenjenih Afriki in Aziji,« je dejal Zelenski in napovedal nadaljnje povečanje izvoza žita.

Rusija je sicer pred dnevi zagrozila, da bo izstopila iz dogovora in ponovno začela blokirati ukrajinska pristanišča. Že septembra je ruski predsednik Vladimir Putin govoril o oderuštvu, ko je dejal, da se dogovor o omilitvi sankcij za ruske prehrambene izdelke in gnojila ne spoštuje. Pred kratkim pa je Ukrajino obtožil, da je eksploziv za napad na krimski most verjetno pretihotapila po morju.

V svojem govoru Zelenski ni poročal o dogajanju na fronti, je pa ponovil, da najhujši spopadi potekajo v okolici mest Bahmut in Soledar v regiji Doneck.

Prav tako je državljane pozval, naj varčujejo z elektriko. »Zaradi ruskega raketnega terorja je treba v nekaterih mestih in regijah v Ukrajini omejiti dobavo elektrike, da bi celoten sistem deloval stabilno,« je dodal. Po njegovih besedah je treba varčevati zlasti proti večeru, saj bi sicer prišlo do preobremenitev in bi bile elektrarne prisiljene v zaustavitev.