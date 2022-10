Pri oblazinjenem pohištvu so ključni trdota, gostota, elastičnost in višina pene

»Pri izdelavi sedežne garniture se običajno uporabi vzmetne elastike, jeklene valovite vezi, vzmeti ali trdo podlago. Kuhinjski stoli niso vzmeteni, za udobje poskrbi pena. Težko izpostavim samo en način vzmetenja oblazinjenega pohištva kot najbolj kakovostnega, saj je to odvisno tudi od načina uporabe in kaj komu predstavlja udobje,« pravi Jan Koželj, ki pri delu in zasebno zagovarja predvsem dejstvo, da je le kakovosten nakup dober nakup. Zato naj pri nakupu pohištva, ki ga bomo imeli vrsto let, ne gledamo le na ceno, saj ta velikokrat upraviči kakovost, so pa seveda na trgu tudi izjeme.

Slediti tradiciji in kakovosti

V družinskem podjetju Studio75b, ki ima sedež na Spodnji Slivnici pri Grosupljem, se med drugim ukvarjajo tudi z izdelavo novih sedežnih garnitur, eno-, dvo- iali trosedov, po naročilu pa oblazinjeno pohištvo tudi obnovijo in osvežijo ter mu s tem podaljšajo življenjsko dobo.

»Sodelovali smo že z mnogimi podjetji z različnimi izdelki in storitvami. Ko se dogovorimo za novo sodelovanje, kjer na koncu nastane neki nov izdelek, se vsi skupaj poglobimo v novo nalogo in izpilimo proces, zato lahko rečem, da se kar sproti specializiramo. Ni ovire, ki je ne bi mogli premagati. Mama recimo zašije prav vsako poročno obleko ali svečano moško obleko, z bratom sva se v zadnjih desetih letih usmerila v obnovo in izdelavo oblazinjenega pohištva, zaves in senčil,« Koželjeve predstavi sogovornik. Pove tudi, da so pri delu opazili, da so zagotovo največja zmota strank tako imenovani organski materiali, saj nemalo proizvajalcev blaga oznako organsko uporablja zgolj kot marketinško sredstvo.

Kako preverimo, da je neko blago kakovostno?

»Zelo pomembna je gramatura blaga, material za oblazinjeno pohištvo naj bo čvrst in poliestričen, premazan s tako imenovanimi nanodelci oziroma tkanine z oznako 'quick clean', ki poskrbijo, da se tekočina in prah ne vpijeta v blago. Blago višje kakovosti ima tudi certifikate, po katerih lahko kupec vpraša v trgovini,« predlaga sogovornik, ki izhaja že iz četrte generacije krojačev in tapetnikov, mojstrov za oblačila in oblazinjeno pohištvo.

Notranja ali zunanja sedežna garnitura

»Pri blazinah za zunanjo uporabo je zagotovo najpomembnejše, da je blago odporno proti različnim vremenskim pogojem, torej da odbija vodo in prah in ima UV-zaščito. Pri materialu za notranje sedežne garniture pa moramo biti pozorni na čvrstost in kompaktnost materiala, ki mora biti prijeten tudi na otip. Skrbniki domačih živali naj bodo pozorni, da je material odporen proti praskanju in ugrizom njihovih ljubljenčkov. Strankam svetujem, da se odločijo za malo dražje blago, ki ne bo vpilo politih tekočin in ga bo lahko očistiti. Nove sedežne garniture si ne privoščimo velikokrat, zato je naložba v kakovostno blago smiselna,« svetuje sogovornik.

Vodilo naj bo udobje in ne trenutni trend

»Vsaka stranka je, tako kot končni izdelek, unikatna. Pri svojem delu srečujemo tako tiste, ki se nam prepustijo in nam zaupajo, kot take, ki imajo nekaj znanja in jasno vizijo. Običajno kupujejo oči – mnogi se pri nakupu oblazinjenega pohištva prepustijo zgolj videzu in ugodni ceni, niso pa pozorni na udobje, ki je ključnega pomena. Zato naj bo vodilo za nakup udobje, ne pa trenutni trend in videz, saj so kosi oblazinjenega pohištva, ki jih vidimo na sejmih ali v vsakodnevnih katalogih, mnogokrat neudobni in nekakovostni. Zato res velja poudariti, da se pred nakupom sedežne garniture za daljše obdobje dobro podučimo, pred tem veliko sprašujemo in zaupamo strokovnjakom. Žal je dandanes kakovost izdelave na nižji ravni, zato stranki nemalokrat svetujemo, naj obdrži svojo staro sedežno garnituro in jo raje obnovi,« priporoča Jan Koželj.