Kot krajinska arhitektka iščem načine, kako lastnike hiše povabiti, da čim več bivajo zunaj. Na tej lokaciji je res veliko razlogov za uživanje na vrtu z lepimi pogledi na hribe, a kaj, ko je sedaj okoli njih zraslo naselje novih hiš … Ena glavnih nalog je zagotoviti zasebnost na vrtu, saj je tako bolj prijetno posedati ali kaj pojesti zunaj. Enako kot zakrivanje motečih pogledov je treba poiskati tudi senco in zaščito pred padavinami, saj tako bistveno podaljšamo priložnosti in razloge za bivanje zunaj.

Nova ureditev vhodne strani hiše

Z zunanjo ureditvijo smo razčlenili vhodno stran hiše, ki je bila sprva videti zelo visoka – z oblikovanjem stopnišča ter vmesnega podesta do terase. Za dodatno višinsko členitev in boljšo vpetost objekta v obstoječi teren pa je prispeval lesen nadstrešek za dva avtomobila, ki je naslonjen na oporni zid zunanjega podesta ter vmesne tlakovane etaže. Tudi lesene ograje na balkonih in senčila s horizontalnimi letvami ob nadstrešku optično znižajo visoko hišo na brežini, s čimer dosežemo boljšo prilagojenost hiše prostoru, prav tako večjo zasebnost.

Bivalna terasa

Tudi zahodna terasa je potrebovala dodatno senco in zaščito pred padavinami. Zato je nadstrešek nad teraso tudi oprt na obstoječi oporni zid in odmaknjen od hiše, da z njim ne omejujemo svetlobe v notranjih bivalnih prostorih. Osrednji del zunanjih površin ob notranjih bivalnih prostorih je bil že utrjen z opornimi zidovi, zato se je v najvišji, kotni predel opornih zidov namestilo pokrito kurišče ter vodo in tako umestilo letno kuhinjo, preostale oporne zidove pa zasadilo z vzpenjavkami.

Načrt zunanje ureditve je bil pripravljen tudi s 3D vizualizacijami, da smo si lahko takoj predstavljali podobo novega prostora in zasaditve. Grajeni elementi in objekti takoj z zgraditvijo dobijo obliko in končno velikost, le pri rastlinah je treba počakati, včasih tudi nekaj let, da nas nagradijo z obilno senco in zasebnostjo. Vedno pogosteje se lastniki spet odločajo za sadne vrste drevja, ki so nam navdih in vzbudijo željo po okušanju lastnega pridelka.