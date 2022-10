Kolesarji so se lahko udeležili treh tras v dolžini 13, 44 in 74 km. Na najdaljši razdalji je v ženski konkurenci s konkurenco na vzponu na Boršt pometla Stina Avdič Čepak, v moški pa je najboljši čas pripadel Nejcu Čenčiču.

»Istrskega kolesarskega maratona se udeležujem vsako leto, že vse od začetka in vsakič je čudovito. Letos je bilo ponovno čudovito, vedno drugačna trasa, konkretni vzponi, ampak vedno odlično. Zagotovo se vidimo tudi 2023!« je dejala zmagovalka vzpona na Boršt.

Novi kralj vzpona na Boršt pa je postal Čenčič, ki je prvič nastopil na tej prireditvi: »Letos sem prvič na Istrskem kolesarskem maratonu in priznam, da sem mislil, da bo lažje. Kljub temu pa sem zelo vesel, da sem bil prvi pri vzponu na Boršt.«

Sončni konec tedna je dobro del organizatorjem, ki so poleg tekme pripravili bogat spremljevalni program, ki se je začel že v soboto s kolesarskim festivalom. Za najmlajše so pripravili predstavo Črtek v mestu in pravo kolesarsko preizkušnjo s kolesi in poganjalčki, ki se je je udeležilo več kot 80 otrok.

Nedeljsko dogajanje je začinila dobra hrana in predstavitev proizvodov izpod rok lokalnih pridelovalcev na Istrski tržnici, so sporočili organizatorji. Na tržnici se je predstavilo 15 lokalnih ponudnikov istrskih dobrot.

Organizatorji so bili z udeležbo in izvedbo zadovoljni, skupaj so v obeh dnevih našteli tisoč obiskovalcev.