Dirke v Avstraliji so vedno nekaj posebnega in tudi tokratna motociklistična je bila. V razredu motoGP smo tako v letošnji sezoni dobili že sedmega različnega zmagovalca, in sicer Španca Alexa Rinsa (Suzuki). Ta je zmago, sicer svojo četrto v kraljevem razredu, iz več razlogov proslavil izredno čustveno. »Zelo sem vesel, da sem končal prvi. Za menoj je izjemna dirka, verjetno moja najboljša v karieri. Bilo je tudi zelo čustveno. Ni lahko, če si v ekipi, za katero veš, da je prihodnje leto ne bo več na prvenstvu. A nismo obupali, zaslužili smo si to zmago. Posvečam jo vsem v ekipi,« je prvo zmago letos pospremil Španec, ki je dirko začel na skromnem desetem mestu. Japonsko moštvo se po koncu sezone poslavlja iz serije motoGP, kar je na neki način nepričakovano, saj je pred vsega dvema letoma Joan Mir z njim postal svetovni prvak.

Če je bil Rins navdušen, je bil Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) poklapan. Ciljne črte namreč ni prečkal, kar prevedeno pomeni, da ni več vodilni v skupnem seštevku. Da bi bila smola še večja, je korak na stopničke naredil njegov največji tekmec, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), in prevzel skupno vodstvo. Pred Quartararojem ima zdaj 14 točk naskoka, do konca sezone pa sta le še dve dirki, prva za veliko nagrado Malezije že prihodnji konec tedna. Bagnaia je imel celo priložnost, da zmaga, a se je po odstopu tekmeca odločil, da nima smisla tvegati. »Ko sem videl, da je odstopil, sem si rekel, da je zmaga mogoča, a če me v zadnjem krogu prehitijo, to ni pomembno,« je dejal novi vodilni, ki je bil ob vstopu v zadnji krog na prvem mestu. Naslednja dirka bo za oba na prvih dveh mestih izredno pomembna, saj lahko Italijan že osvoji naslov svetovnega prvaka. Tretji na prvenstvu, Španec Aleix Espargaro, je bil komajda deveti in tako v skupnem seštevku zaostaja že 27 točk.

Je bila pa zato dirka v Avstraliji dokaz, da se po smoli s poškodbami znova vrača med najboljše Španec Marc Marquez (Honda), ki je z drugim mestom opozoril nase. Šestkratni svetovni prvak med letoma 2013 in 2019 je bil pričakovano navdušen, da je znova na stopničkah, kar mu je nazadnje uspelo lani na VN Emilije - Romanje: »Vrnil sem se na zmagovalni oder! Tega občutka se še kar ne morem naveličati.« Za nameček je bila to zanj že stota uvrstitev na zmagovalne stopničke.

Zanimivo je bilo tudi v razredu moto2, kjer je dirko zaznamovala nesreča Španca Augusta Fernandeza, ki je s tem izgubil vodstvo v skupnem seštevku, v najšibkejšem razredu moto3 pa je zmago slavil še en Španec, Izan Guevara, in tako že postal svetovni prvak.