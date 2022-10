Skrivnost uspehov Olimpije je Albert Riera

Olimpija je z zmago na velikem slovenskem nogometnem derbiju razblinila sanje Maribora o ubranitvi naslova prvaka, sebi pa še dvignila šampionske apetite. Ljubljančani imajo po 13 krogih tekmovanja, do konca jih je še 23, osem točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema Koprom in Celjem ter kar 16 pred večnim tekmecem Mariborom, ki je prikovan v sredino lestvice. Skrivnost uspehov Olimpije je 40-letni Albert Riera, ki že v prvem letu v vlogi glavnega trenerja v svoji karieri klub pelje proti naslovu državnega prvaka. Premoč Olimpije v letošnji sezoni, v kateri je na 13 tekmah dosegla enajst zmag, je še toliko večje presenečenje glede na dogodke tik pred začetkom tekmovanja. Riera je bil po odstavitvi priljubljenega trenerja Roberta Prosinečkega pričakan z veliko skepse in na nož, navijači so ga celo nagnali s predstavitvene novinarske konference. Majorčan, ki je v karieri igral tudi za velikane, kot so Liverpool, Olympiakos in Galatasaray, si vročega sprejema in kaotičnih razmer na evropskih potovanjih z avtobusom ni gnal k srcu, saj se ne obremenjuje s tistim, na kar nima vpliva. Raje je z znanjem, trdim delom, vizijo, zagnanostjo in ambicioznostjo zgradil zmagovalno miselnost in strategijo, s katero je zlezel pod kožo igralcem in navijačem.