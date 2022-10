Čeprav Igor Horvat v lokalni politiki kot podpredsednik odbora in dosedanji vodja svetniškega kluba SDS mestne občine Ljubljana ni novinec, v širši ljubljanski javnosti ni poznano ime. Ljubljančana, ki je kot diplomirani ekonomist več kot dvajset let delal v različnih podjetij, preizkusil pa se je tudi v podjetništvu, je delo v lokalnem okolju vedno zanimalo. En mandat je bil član sveta centra za socialno delo Moste - Polje, medtem ko je zdaj drugi mandat svetnik v četrtni skupnosti Moste ter član sveta OŠ Ketteja in Murna.

Ljubljano si, kot je zapisano v njegovi svetniški predstavitvi na občinski spletni strani, predstavlja kot prijazno prestolnico za tuje vlagatelje in visokotehnološka podjetja, v turizmu pa stavi na kongresni turizem, ki bi moral biti po njegovem prioriteta. Zavzema se, da bi v središče mesta Ljubljana privabljala več gostinskih in trgovskih ponudnikov iz celotne države, saj naj bo prestolnica promocija vseh delov Slovenije. Ljubljana pa naj bo prijazno mesto za vse meščane, tudi tiste, ki živijo zunaj centra, se Horvat s svojimi stališči v vlogi svetnika še predstavlja na občinski strani. Ob tem tudi poudarja pomen skladnega razvoja vseh delov mesta.

Glasnik strankine politike na mestni ravni

Kot mestni svetnik je v času svojega mandata podal enajst vprašanj in pobud. Letos je denimo mestni svet pozval, naj obsodi ruski vojaški napad na Ukrajino, župan Zoran Janković naj vrne odlikovanje reda prijateljstva, ki mu ga je podelil Vladimir Putin, MOL pa prekliče protokol o prijateljstvu z Moskvo. Poleg tega je svetnike pozval, naj se Ljubljana pridruži iniciativi evropskih mest v podporo Ukrajini in del ulice ob Ruski ambasadi v Ljubljani preimenuje v Ukrajinsko ulico, kar je svetniški klub SDS kot predlog vložil tudi pri komisiji za poimenovanje naselij in ulic MOL. Kot svetnik Horvat je spomladi dal pobudo, naj se v središču Ljubljane poveča število parkirnih mest za motorna kolesa, glasoval je za lokacijsko preveritev za del območja zazidalnega načrta Potniškega centra Ljubljana ter bil odsoten, ko se je mestni svet opredeljeval do sovražnega govora, ko je Janez Stariha zaradi sovražnega govora prijavil mestno svetnico SDS Mojco Škrinjar.

Leta 2019 je v intervjuju za Demokracijo v svetniški vlogi izjavil, da Ljubljana potrebuje »več sproščenosti in upoštevanje različnih mnenj«, bil kritičen do »politike, ki meščanom brezkompromisno viša cene« in do politike MOL, ki se zavzema za družbeno spremembo odnosa do skupnosti LGBT+. Sicer pa je Igor Horvat aktiven tudi na twitterju, kjer zvesto sledi zapisom svoje stranke in Janeza Janše.