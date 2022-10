Načrti za nove soseske

Če se bo večina v mestnem svetu strinjala s tremi predlogi občinskih prostorskih načrtov, bo trojica investitorjev lahko na Ilovici, v Šiški in v Tacnu gradila stanovanjske soseske. Medtem ko investitorja Prva hiša in Ihotel želita zgraditi večstanovanjski soseski, namerava Dema plus v Tacnu graditi sosesko z 29 hišami.