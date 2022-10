»Videti bomo kot cirkuški klovni, če bomo spet zamenjali voditelja,« je dejal eden od nekdanjih ministrov, ko je vrsta konservativnih poslancev ocenila, da je zamenjava Liz Truss samo še vprašanje časa, prej tednov kot mesecev. Trussova, ki je na oblasti šele od osmega septembra, je minuli petek od takrat še finančnega ministra Kwasija Kwartenga zahtevala, naj se predčasno vrne z obiska v ZDA, da bi ga z odstavitvijo osebno spremenila v grešnega kozla za njun mini proračun, ki se je izkazal za maksi polomijo, čeprav sta ga oba razglašala za edino in zveličavno pot do gospodarske rasti. Z njim sta povzročila kaos na mednarodnih denarnih trgih, strmoglavljenje funta in nezaupanje v britansko finančno zdravje, ki je zelo podražilo vladno zadolževanje.

Epska katastrofa

Dolgoletnega prijatelja in desničarskega ideološkega somišljenika Kwartenga je Trussova žrtvovala, da bi poskusila rešiti sebe. Že prej je poskrbela za že drugi velik (pre)obrat v svoji ekonomski politiki, ko je sporočila, da vlada ne bo zvišala korporacijskega davka s sedanjih 19 na 25 odstotkov, kot je napovedala v razvpitem mini proračunu. To naj bi bil eden od stebrov gospodarske rasti. Prvega je podrla, ko se je odpovedala znižanju davkov za najbogatejše Otočane s 45 na 40 odstotkov. Britanski komentatorji govorijo o divjih, norih dneh britanske politike. Raziskave kažejo, da ima orjaška večina Otočanov dobrih pet tednov premierovanja Liz Truss za »epsko katastrofo«, ki je politično ne more preživeti.

A ona orje naprej, prepričana, da je odkrila rešitev: imenovanje ideološko zmernega nekdanjega zdravstvenega in zunanjega ministra, in tekmeca za premierski stolček Jeremyja Hunta za novega finančnega ministra, ki je že pokopal njeno ekonomsko politiko. Medtem ko je sama bolj molčeča, je on zadnje dni vsepovsod v medijih, ki jim razlaga, kako bo čez dva tedna objavil popravljeni (beri: nov) pravi (ne mini) proračun. Ta bo za cilj še vedno imel gospodarsko rast, ki šepa že dvanajst let, kolikor so na oblasti konservativci, vendar bo temeljil na stabilnosti (!?).

Vodi vlado Trussova ali Hunt?

Kwartengov mini proračun je šel po njegovem mnenju prehitro predaleč. Hunt je poudarjal svojo iskrenost, ko je opozoril, da se davki ne bodo znižali za toliko, kot so ljudje upali, in da se bodo nekateri davki zvišali. Trussova, s katero sta nedeljo preživela skupaj v premierski podeželski rezidenci Chequers, mu je očitno prepustila ekonomijo, s trditvijo, da se spreminja samo taktika, ne pa cilj (gospodarska rast).

Kdo vodi vlado, premierka ali on? Na vprašanje je odgovoril: »Premierka.« Zakaj naj bi sploh ostala premierka po kaosu, ki ga je ustvarila njena vlada? »Zato, ker je poslušala, se spremenila in je pripravljena narediti najtežjo stvar v politiki, kar je sprememba taktike,« je pojasnil Hunt. Vplivni konservativci iščejo bližnjico za njeno zamenjavo s Huntom ali kom drugim, ki bi ga podprla večina konservativnih poslancev, da bi se izognili novim volitvam novega vodje stranke, in ga (nedemokratično) »okronali« brez njih. Omenjajo celo morebitno vrnitev osramočenega Borisa Johnsona.

Opozicijski laburisti ob tem poudarjajo, da je Trussova naredila ogromno škodo britanski ekonomiji in da Britanija ne potrebuje novega konservativnega finančnega ministra ali premierja, ampak nov začetek z novo, laburistično vlado in zato čimprejšnje predčasne volitve. Po najnovejših raziskavah bi, če bi bile volitve zdaj, 52 odstotkov odraslih Otočanov glasovalo za laburiste in samo 22 odstotkov za konservativce. Redne volitve so na vrsti šele maja 2024.