Ker so nogometaši Olimpije trenutno brez pravega tekmeca, je zanimiv boj za drugo mesto, na katerem se enakovredno kosata Celje in Koper, ki zaostajata za osem točk. Medtem ko so Celjani že v petek uspešno opravili svojo misijo in proti Taboru vknjižili nove tri točke, so nekaj podobnega pričakovali tudi navijači Kopra proti Gorici, a se ušteli. Varovanci Zorana Zeljkovića, ki je tekmo zaradi dveh kartonov spremljal s tribune, so se na koncu tolažili, da je tudi ena točka boljša od ničle, a vseeno objokovali slab prvi polčas in neizkoriščene priložnosti v drugem. »Odigrali smo najslabši polčas v dosedanjem delu prvenstva. Na srečo imamo dolgo klop, naredili smo menjave, začeli tekmeca pokrivati bolj visoko, in to se nam je obrestovalo. Žal drugega gola nismo dosegli, a smo s točko zadovoljni,« je tekmo ocenil pomočnik trenerja Denis Halilović. Res je, prvi polčas je minil v znamenju prevlade Gorice, ki je zadela že v prvi pravi akciji, ko so lepo izigrali domačo obrambo, po podaji Jošta Urbančiča pa je četrtič v sezoni zadel Etien Velikonja. Gorica je bila nevarna iz protinapadov, v enem od teh pa je v 24. minuti Zvonimir Petrović za las zgrešil levi kot vrat vratarja Adnana Golubovića. »Stvari smo imeli pod nadzorom, a nismo zadeli več kot enkrat. V nadaljevanju smo takoj prejeli gol in izgubili nadzor nad igro. Ne vem, zakaj se nam ti padci v igri dogajajo. Ko naredimo nekaj dobrega, se pomaknemo nazaj in začnemo delati napake,« je tekmo ocenil strelec gola Etien Velikonja.

V drugem polčasu je prišlo do trojne zamenjave pri Kopru, ki je nemudoma obrodila sadove. Luka Kambič, ki je zamenjal Mateja Palčiča, je s predložkom zaposlil Brighta Edomwonyija, ki je z glavo zabil prvi gol v slovenski ligi. Koper je v nadaljevanju stisnil Novogoričane na njihovo polovico, a mu nikakor ni uspelo še drugič streti varovancev Mirana Srebrniča, ki je po tekmi dejal: »Prvi polčas smo odigrali odlično, morali bi izkoristiti več priložnosti. V nadaljevanju je Koper spremenil postavitev, s katero smo imeli nekaj več težav in nismo bili več tako nevarni. Tudi točka je v redu, igrali smo z ekipo, ki ima ambicije za naslov prvaka.« Da je bila igra Kopra v drugem polčasu prava, se je strinjal tudi Rudi Požeg Vancaš, rekoč: »Če bi tako igrali vso tekmo, bi zmagali z visoko razliko. Moramo gledati naprej in celotno tekmo odigrati, kot smo odigrali drugi polčas.« Koprčani bodo v 14. krogu 24. oktobra gostovali pri Kalcerju iz Radomelj, Gorico pa dan prej čaka domača tekma z Olimpijo.