»Derbi je kot finale. Ni pomembno, kako igraš, ampak šteje le zmaga. Tehnično in taktično morda to ni bila naša najboljša tekma. Če igralci ne bodo proslavili zmage, jih bom kaznoval. Verjetno ne bodo razmišljali, kako so zmagali. Ko smo prejšnji teden izgubili, je bilo drugače in so se vseskozi spraševali, kaj je šlo narobe. Tokrat smo bili edina ekipa na igrišču, saj smo si želeli tri točke, nasprotnik pač ne, ampak je čakal le na proste strele, kote in dolge žoge,« je trener nogometašev Olimpije Albert Riera komentiral razplet velikega slovenskega derbija, na katerem je Olimpija premagala Maribor z golom Maria Kvesića iz enajstmetrovke v 92. minuti tekme.

Čeprav je bil Vidovšek brez dela, bo moral kupiti krofe

Olimpija je dobila še drugi letošnji derbi in ima že 16 točk prednosti pred Mariborom, ki je bil v Stožicah obupno slab in strahopeten. Ni si priigral niti ene priložnosti, tekmo je končal brez strela v okvir gola in iz kota. Vratar Matevž Vidovšek, ki se je vrnil po poškodbi, je bil brez dela, a ker ni prejel zadetka, bo moral v skladu s tradicijo slačilnice vso ekipo pogostiti s krofi. »Nismo bili v najboljši podobi, a vseeno smo prevladovali. Tudi v prvem polčasu do izključitve Karića so Mariborčani igrali, kot da imajo oni 13 točk prednosti. V njihovi igri ni bilo tveganja, kar bi pričakoval glede na položaj, v katerem so trenutno. Maribor ni bil pravi in ni ogrožal našega gola, srečo je imel, da nismo bili konkretni iz lepih situacij,« so stavki, s katerimi je kapetan Olimpije Timi Max Elšnik povedal bistvo o predstavi v Stožicah.

Olimpija, ki je tekmo začela s kar štirimi klasičnimi centralnimi branilci, ni blestela, a njena zmaga je zaslužena, saj je vratar gostov Ažbe Jug zbral devet obramb, Sešlar je stresel prečko, Žinič je žogo izbil s črte ... Izključitev Karića je bila zaradi ostrine prekrška nad Ruiem Pedrom pravilna, prav tako enajstmetrovka po igranju Mitrovića z roko prav na 30. rojstni dan, ko sploh ni vedel, kako ga je žoga zadela. »Smo ekipa, ki bo vedno naskakovala tri točke, ne glede na to, proti komu in na katerem stadionu bomo igrali. Tudi proti Barceloni in Realu Madrid se ne bomo branili. Smo ekipa, ki vedno skuša izsiliti napako tekmeca. Nismo ekipa, ki bi čakala na napako tekmeca,« je bil jasen 40-letni Riera, ki mu je uspelo igralce vsaj delno umiriti, da so skozi igro iskali pot do gola. Našli so jo iz kazenskega strela, ki ga je realiziral Mario Kvesić, čeprav se je Jug vrgel v pravo smer. 30-letni Hrvat je vzel žogo takoj, ko je bila tekma prekinjena zaradi ogleda posnetkov VAR, in je ni več izpustil izpod pazduhe. »Rekel mi je, da je prepričan, da bo zadel. Verjel sem mu, saj ima močan udarec iz koraka iz kolka in vratar težko ubrani, tudi če gre v pravo smer,« je odločilni trenutek opisal Elšnik. Trener Riera je bil tako živčen, da izvajanja enajstmetrovke sploh ni gledal, ampak se je obrnil stran. »Obrnil sem se zaradi vraževerja in živcev. Ker smo letos zgrešili že veliko kazenskih strelov, sem bil negotov. Če bi bilo možno, bi streljal sam. Prepričan sem, da je bilo moje srce mirnejše kot Kvesićevo,« je dodal Riera, ki razume vse več slovenskih besed, obenem pa je bil navdušen nad vzdušjem na stadionu.

Krznar: Olimpija ni boljša od Maribora

Zaradi kazni trener Damir Krznar ni smel voditi Maribora z roba igrišča, ampak je bil na tribuni, kjer mu je bilo veliko težje, saj ni imel nobenega vpliva na dogajanje. »Dokler smo bili številčno izenačeni, nam je manjkalo poguma, energije in odločnosti v napadu, medtem ko je v obrambi vse delovalo dobro. Ko smo ostali z igralcem manj, čestitam fantom za borbenost. Po porazu smo žalostni, vendar nismo razočarani. Ritem ni bil pravi za derbi, pričakoval sem hitrejšo in odločnejšo igro obeh ekip,« je menil Damir Krznar. Na vprašanje, ali je Olimpija trenutno boljša od Maribora, pa je odvrnil: »Zanesljivo ne. Maribor ni slabši od Olimpije.«

Čeprav ima Maribor 16 točk zaostanka, v Olimpiji še niso prepričani, da je večni tekmec že izločen iz boja za naslov prvaka. »Lahko se izloči le sam. Treba bo počakati na polovico prvenstva, nato pride še prestopni rok. Lahko se zgodi marsikaj, z Iličićem jim bo lažje. Gremo iz tekme v tekmo,« je menil Elšnik. »Ni vdaje. Ta beseda v slovarju pravega športnika ne obstaja. Upanje umira zadnje,« je dodal Krznar.

0 prejetih golov je izkupiček vratarja Olimpije Matevža Vidovška na dosedanjih osmih tekmah, ki jih je odigral v slovenski ligi.

Olimpija – Maribor 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Kvesić (92/11 m), Stadion Stožice, gledalcev 8000, sodnik: Perić (Kranj) 6,5, rumeni kartoni: Sešlar; Mitrović, Guerrico, rdeči karton: Šoštarič Karić (45+6). Olimpija: Vidovšek –, Estrada 6 (od 53. Lasickas 6), Ratnik 6, Karamatić 6 (od 70. Ziljkić 6,5), Crnomarković 6,5, Doffo 6,5, Elšnik 6, Sešlar 6, Rui Pedro 6, Kvesić 7, Nukić 5,5 (od 80. Samuel Pedro –), trener: Riera 7. Maribor: Jug 7, Mitrović 5,5, Šoštarič Karič 5, Uskoković 5,5, Žinič 5 (od 97. Ishaq –), Sikošek 5 (od 97. Brnić –), Repas 5,5, Antolin 5 (od 90. Božić –), Tolić 5 (od 73. Vipotnik 5,5), Kronaveter 5,5, Baturina 5 (od 73. Guerrico 5,5), trener: Mikić 5. Igralec tekme: Mario Kvesić (Olimpija). Streli v okvir gola: 10:0, streli mimo gola: 3:2, blokirani streli: 0:1, prosti streli: 12:16, koti: 3:0, prepovedani položaji: 4:0, obrambe vratarjev: 0:9, prekrški: 12:13, število vseh napadov: 100:55, število nevarnih napadov: 62:32, posest žoge (v odstotkih): 59:41.