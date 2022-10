Ekipi sta bili pred današnjim derbijem izenačeni na vrhu lestvice, kot zadnji še neporaženi ekipi po osmih krogih sta imeli po 22 točk, Barcelona pa nekoliko boljšo razliko v zadetkih in je zato na Santiago Bernabeu prišla kot prva.

A na domačem terenu so bili v uvodnem delu boljši gostitelji, ki so hladnokrvno izkoriščali priložnosti. Najprej je za vodstvo v 12. minuti poskrbel Karim Benzema, potem ko je pred tem po levi strani pobegnil Vinicius, po njegovem strelu je žogo odbil vratar Marc Andre ter Stegen, a natančno na nogo Benzemaju, ki mu ni bilo težko zadeti. Na podoben način so domači prišli do drugega zadetka v 35. minuti, ko je odbita žoga prišla do Federica Valverdeja na robu kazenskega prostora, ta pa jo je neoviran poslal v mrežo. Za blaugrano je imel v prvem delu najlepšo priložnost Robert Lewandowski, ki pa je v 25. minuti žogo z dveh metrov poslal prek vrat.

V nadaljevanju so gostitelji znali nadzorovati tekmo, v 53. minuti je Benzema dosegel še en gol, ki pa zaradi prepovednega položaja na začetku akcije ni obveljal. Za kanček upanja gostov je v 83. minuti zadel Ferran Torres, potem ko je pred vrati žogo po podaji Ansuja Fatija s peto do njega podaljšal Lewandowski. V končnici pa je Real dosegel še tretji gol, po posredovanju Vara zaradi prekrška nad Rodrygom v kazenskem prostoru pa je slednji enajstmetrovko sam spremenil v zadetek.

Danes je Real Sociedad dosegel sedmo zmago v nizu, tokrat je bil z 2:1 boljši od Celte, ter po točkah ujel Atletico (19); Sociedadu je zmago zagotovil Igor Zubeldia v 54. minuti.

Madridski Atletico že v soboto gostoval pri Athelticu Bilbau in zmagal z 1:0. Slovenski vratar Jan Oblak je moral sredi drugega polčasa po trku z nasprotnim igralcem zapustiti igrišče zaradi bolečin v zgornjem delu telesa.

Danes bosta v popoldanskem in večernem terminu na sporedu še dvoboja Espanyol - Valladolid ter Betis Sevilla - Almeria, v ponedeljek se bo krog končal s tekmo Villarreal - Osasuna.