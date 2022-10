Serenella Marzoli, direktorica Italian Trade Agency v Ljubljani: Italijani s prirojenim občutkom za modo

V okviru Meseca italijanske mode v Sloveniji, ki je potekal v Emporiumu, Galeriji Emporium in na Emporium.si, smo že drugo leto zapored spremljali nove modne smernice, ki jih zapovedujejo priznane italijanske modne znamke. Ob zaključku projekta smo izkoristili priložnost in poklepetali s Serenello Marzoli, direktorico Italian Trade Agency v Ljubljani. Sogovornica je poudarila, da se je italijanska moda uveljavila zaradi vse večje priljubljenosti ne le italijanskih filmskih zvezd, kot je Sofia Loren, ampak tudi ameriških, ki so prihajali snemat filme v rimske studie Cinecittà in ob tem doživljali »la dolce vita«. Fotografije ameriških igralcev v italijanskih oblačilih, ki so jih posneli slavni paparaci, so preplavljale ameriške revije in italijansko modo približale ameriškim bralcem. »S filmi, kot so Rimske počitnice z Audrey Hepburn in Gregoryjem Peckom, je lepota naše prestolnice postala priljubljena tudi prek oceana in širše po svetu,« nas je Marzolijeva vrnila v Rim, kjer je odraščala.