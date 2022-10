Dejstvo je, da je Slovenija omejena pri ukrepanju. Monetarna politika že dolgo ni v naših rokah. Pa tudi pri ukrepih fiskalne politike smo omejeni. Tudi ukrepi drugih držav, sploh velikih v Uniji, recimo Nemčije, pogojujejo ravnanje pri nas. Pogovarjal sem se s kolegi in vsi pravijo, da čakajo na Nemčijo, kaj bo naredila. Ključno je, da smo pri ukrepih previdni in da so ti ciljno usmerjeni. Imamo relativno velika sredstva, namenjena za boj s to krizo. A ne vemo, ali bodo v resnici zadoščala. Ves čas moramo biti pripravljeni še na slabši scenarij, iz katerega pa bi prišli med najmanj poškodovanimi v Evropi. To je naš cilj.

IMF je ravno ta teden objavil najnovejšo gospodarsko napoved, ki za prihodnje leto nakazuje upočasnitev gospodarske rasti, pomembno okoliščino bo predstavljala tudi še vedno precej visoka inflacija. Nemčiji je sklad za prihodnje leto napovedal celo recesijo in tudi mi si pred tem ne smemo zatiskati oči. Velik del evropskih držav v resnici na koncu sledi temu, kar se dogaja v Nemčiji.

Te napovedi seveda niso dobre. Za Slovenijo še vedno ni napovedana recesija, se bo pa gospodarska rast po napovedih tudi pri nas prihodnje leto upočasnila. Sklad nam za leto 2023 napoveduje 1,7-odstotno rast. Tudi Umarjeve napovedi, ki jih zelo natančno gledamo, delamo pa tudi svoje analize, ta čas ne kažejo, da bi bili prihodnje leto v recesiji.