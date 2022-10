Farsa se brez sramu nadaljuje

Že mesec in pol od medicinsko nujne takojšnje namestitve hudo bolnega onemoglega brezdomca v domsko oskrbo (drugi na to na srečo še čaka v UKC, a zaseda posteljo zdravljenja potrebnim – a medtem sta se pojavila še tretji in četrti!) se sramotni »ping-pong« med notranjim in socialnim ministrstvom (MNZ in MDDSZ), kdo od njiju naj to nujno namestitev odobri in nato plačuje, brez sramu obeh akterjev mirno, hladnokrvno nadaljuje. Če sem to farso doslej označeval kot komaj verjetno, kako naj jo označim zdaj?