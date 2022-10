Čeprav je bil Zevs tako »človeški« in mogočen, ni ostal na tronu do današnjih dni. Bogovi, čeprav nesmrtni, niso večni. V Evropi ga je nadomestil drugi bog, ki ne premore tako bleščeče in občudujoče biografije. Ta novi zahteva pokorščino, daritve, molitve in je tudi maščevalen. Zaradi vedoželjnosti prežene Adama in Evo iz raja, človeštvu se maščuje s svetovno poplavo (Zakaj Bog ni zahteval, da Noe reši tudi dinozavre, saj so tudi ti božja bitja?), uničuje mesta (Sodoma in Gomora), zahteva, da njemu v čast oče zakolje in mu žrtvuje edinega sina, graditeljem Babilonskega stolpa zameša jezike, da se niso mogli sporazumevati. Za občudovalce tega boga je nedotakljiv. Tudi kriminalna in celo zločinska dejanja njegovih zastopnikov na zemlji niso primerna za razpravo. Njegovi privrženci postajajo rahlo nasilni. Nekaj domačih primerov. Leta 2016 je Marjan Rožanc v svojem članku O svobodi in Bogu zatrjeval, da človek, ki se odpove veri, ne more živeti polnega življenja. Ali se ne zaveda, da se ne rodiš veren in lahko imaš polno življenje brez agitacije verujočih? Vmešavajo se tudi v svobodno izbiro življenjskega partnerja, saj so zelo nasršeni proti istospolnim. Tu so celo bolj papeški od papeža, saj ta pravi: »Istospolni imajo pravico biti del družine. Tudi oni so Božji otroci in imajo pravico do družine. Nikogar ne bi smeli metati skozi vrata ali mu greniti življenje, ker je istospolno usmerjen.«

Anomalija je, da stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati, ki je v svojem programu najbližja verskim prepričanjem (morala bi se imenovati verska stranka), nasprotuje papeževemu prepričanju. Njen izstopajoči član je Iva Dimic, ki pravi: »Velikokrat slišim očitek nam katoličanom, da bi morali biti do istospolnih ljudi bolj vključujoči in naj si za zgled vzamemo papeža Frančiška, ki jih sprejema v avdience … saj vemo, kaj govori knjiga vseh knjig, ki je nad ustavo …«

Ga Dimičeva, izvoljeni člani parlamenta zastopajo vse državljane, ne pa samo kakšne verske sekte, in z zapisom »saj vemo, kaj govori knjiga vseh knjig«, namigujete, da papež ni dovolj poučen o tej knjigi. Krona vsega pa je njena trditev, da je knjiga vseh knjig nad ustavo. Tu se je izognila zapisu, na katero knjigo misli in se vedno lahko izgovarja, da je mislila na Koran, Biografijo tovariša Tita ali Kamasutra. Toda zaradi njenega gorečega katoličanstva so vsi prepričani, da je to Sveto pismo. Nekje je zapisano: »Ustava je temeljni in najvišji pravni akt pravnega reda Republike Slovenije.« In še: »Država in verske skupnosti so ločene.« Tega zapisa ni v Svetem pismu, zato je mogoče za go. Dimičevo nedosegljiv.

Na sklep ustavnega sodišča, da so istospolni enakopravni z ostalimi, se je oglasil tudi Jožef Horvat, vodja skupine te veri naklonjene stranke, in izjavil: »Imam pravico, da 'te' odločitve ustavnega sodišča ne spoštujem.« Jaz si pa jemljem pravico, da »takega« človeka ne spoštujem.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani