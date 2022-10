Imate radi mačke? Jaz jih obožujem. Ime mu je bilo Bili, imel je modrosivo dlako in z mano je bil 17 let. V marsičem sva bila najboljša prijatelja in še danes se vsak dan spomnim nanj. Nekateri ljudje mačk ne marajo, pa čeprav si zaslužijo spoštovanje, sploh tiste, ki živijo v naravi. Puma (po angleško cougar) na primer. Zver, ki prihaja iz Amerike, velja za samotarsko mačko, ki za svoje življenje potrebuje večja območja kot kateri koli drugi sesalec na zahodni polobli, saj jo je mogoče opaziti vse od Jukona v Kanadi do južnih Andov v Južni Ameriki. Komur so mačke blizu, mu je tudi puma zagotovo všeč.

Si predstavljate mačko na štirih kolesih? Bila bi nadvse privlačna, predvsem pa spretna in hitra, s svojimi aduti pa bi osvajala srca ljudi po vsem svetu. Zato ni naključje, da so pri podjetju Mercury, ki sodi pod okrilje Forda, pri iskanju imena za svoj dvovratni kupe zastrigli z ušesi pri cougar in dejali: To ime bo pravo. Da so zadeli v polno, priča tudi, da je na cestah v osmih generacijah zdržal dolgih 35 let, skupno so jih izdelali 2,972.784, kar je največ med vsemi mercuryji.

Z razpotegnjenim pokrovom motorja

Njegova osnova je bil ford mustang, namen razvojnikov pa je bil, da je avto cenovno ugoden, kompakten, oblikovan športno in tudi zmogljiv. Prav tako je bil pogon speljan na zadnji kolesi, motor pa vgrajen spredaj, nekaj posebnega je bil tudi razpotegnjen pokrov motorja, zato je bil cougar hitro prepoznaven. Bil je tudi udobnejši od brata, vozne zmogljivosti pa so bile na visoki ravni. Dan d je bil 30. september 1966, ko je bil cougar prvič na ogled javnosti, že leto pozneje pa se je izkazal za prodajno uspešnico, saj je bilo 40 odstotkov vseh prodanih mercuryjev prav cougarjev. Njegova osnovna cena je bila 2854 dolarjev, kar danes ustreza 23.836 zelencem. Najdražja različica XR-7 je stala 4500 dolarjev (37.583). Njegova dolžinska mera je bila 4,83 metra, avto pa je v višino meril zgolj 1,32 metra. Medosna razdalja je bila razkošnih 2,82 metra. V prvih cougarjih se je vrtel 200-konjski osemvaljnik. Prenos moči je potekal prek 3-stopenjskega ročnega ali samodejnega menjalnika; zanj se je odločilo 80 odstotkov kupcev. Za različico XR-7, ki je zahtevala doplačilo 185 dolarjev, so dejali, da ima evropski vpliv. Armaturna plošča je imela lesene dodatke, šipe so bile na elektriko, volanski obroč je imel pomoč serva, ko je voznik odprl vrata, se je volan samodejno dvignil, avto ugasnil, menjalnik pa se prestavil v položaj za parkiranje. Kot opcija je bila prvič na voljo tudi električno pomična sončna streha, ki pa potencialnih kupcev ni množično prepričala. Različico zgoraj brez so ponudili z letom 1969. Nekaj posebnega je bil GT, ki je poosebljal športnost. Motor je imel 320 konjev, vzmetenje je bilo nadgrajeno, zavore so bile zmogljivejše, kolesa pa večja. Dokaj priljubljena je bila tudi različica eliminator, ki je s 1. aprilom 1969 zamenjala GT. Za doplačilo 130 dolarjev je bila naprodaj zgolj kot kupe, avto je bil prepoznaven po črni ali beli črti, ki se je raztezala čez pokrov in boka, na voljo so bile le štiri barve zunanjosti, in sicer bela, modra, oranžna in rumena. Tega leta so jih izdelali 2250. »Moja najbolj priljubljena različica je letnik 1968. Nekateri sicer pravijo, da je letnik 1967 videti lepše, a ni tako zelo varen, prav tako ni na voljo toliko motorjev in drugih opcij,« pojasnjuje Jeff Bingaman.

Tržili so ga kot moški avto

Cougarja so tržili kot moški avto, pri Fordu so bili prepričani, da je idealno pozicioniran med modela mustang in thunderbird, za medijsko predstavitev pa so izbrali Kalifornijo in Bahame. Čeprav je bila v prodajnih napovedih omenjena številka 85.000, so jih že v prvem prodajnem letu dobavili 150.893. Na vprašanje, zakaj si ga želijo, je večina potencialnih kupcev odgovorila, da zavoljo privlačne oblike. »Zagotovo je to eden najlepših avtov leta 1967. Ima svojo avro in osebnost,« so po predstavitvi zapisali v reviji Motor Trend in ga proglasili za avto leta. Posebnost cougarja so bile skrite prednje luči in sekvenčni smerniki v zadnjih lučeh, kljub temu da je imel marsikaj skupnega z mustangom, pa je bilo že od daleč vidno, da ne gre za mustanga. Bil je tudi daljši in zmogljivejši.

Ker jih je na cestah še danes veliko, so temu primerne tudi cene. Za cougarja letnik 1967 je načeloma treba odšteti štiri dolarske tisočake, za različico XR-7 pa slabih šest tisočakov. To je manj, kot je treba odšteti za primerljivega mustanga. »A to še ne pomeni, da boste cougarja zlahka kupili. Sploh kabrioleti letnikov 1969 in 1970 so vse bolj priljubljeni in iskani, zato morate globoko odpreti svojo denarnico, saj se lepo restavrirani letniki 1968 s kodno oznako 427 GT-E prodajajo za 40 tisočakov,« pravi zbiratelj cougarjev Royce Peterson. A najbolj ponosen je gotovo Jim Pinkerton. Lahko se namreč pohvali, da vozi cougarja s proizvodno številko ena. Bilo jih je osem, ki so bili na voljo kot predstavitveni avti in so se v prodajni salon vrnili leta 1979. Pinkerton ga je takrat kupil in se od njega vse do danes ni ločil.