Še več: dejstvo je, da prometne nevšečnosti vplivajo na naše razpoloženje in tudi na naše zdravje. V kanadskem centru za preučevanje staranja so denimo ugotovili, da je izpostavljenost dnevnemu stresu, ki ga povzročajo gneče in zastoji v prometu, med ljudmi, ki živijo v mestu, vzrok za povečano možnost razvoja duševnih bolezni, kot so anksioznost, depresija in shizofrenija. Tudi potem, ko že odpeljejo iz zastoja, veliko voznikov ostaja napetih, zaradi česar je večja verjetnost, da bodo vozili prehitro in pogosteje prehitevali, razdraženi, jezni in agresivni pa bodo tudi ob prihodu na cilj. Nič čudnega, vse, kar človeka ovira pri nekem opravilu in mu preprečuje dosego cilja, ga jezi, posledično se lahko odzove agresivno, tudi s kakšnim nevarnim manevrom. Zato moramo na pot odriniti pripravljeni na nevšečnosti in jih nikakor ne smemo še povečevati s svojim početjem.

Seveda različni ljudje enako količino prometa dojemajo drugače, zato so tudi reakcije drugačne. Osebnostne karakteristike in situacijski dejavniki namreč lahko veliko prispevajo k posameznikovi percepciji stresa. Ljudje, ki so natančni pri organizaciji svojega časa in so navajeni delati več stvari hkrati, so še posebej nagnjeni k temu, da različne nepričakovane dogodke v prometu dojemajo kot stresne. Krivo pa je tudi to, da dogodke, kot je prometni zastoj, zelo redko upoštevamo pri načrtovanju našega urnika, ki je za večino ljudi vedno bolj obremenjen in natančno odmerjen. Če urnik vsebuje tudi pot od točke A do točke B, bi morali pogosteje upoštevati, da gre lahko na poti tudi kaj narobe. Tako bi imeli stvari bolj pod nadzorom in se, če obstanemo v prometnem zamašku, ne bi počutili tako zelo nemočne.

Kot so se nemočne počutili vozniki, ki so bili leta 2010 v zastoju na kitajski državni avtocesti – mnogi ga navajajo kot največjega doslej – ujeti neverjetnih pet dni, kolona pa je merila več kot 100 kilometrov. Zdi se nepredstavljivo, kot je bil tudi odziv ljudi. Prihajalo je do nasilnih ropov tovornjakov, nekega voznika so celo zabodli, da pa bi preprečili incidente, so na prizorišče poslali 400 policistov. Dogodek, ki bi paral živce še tako mirnemu vozniku. Že omenjeno stanje iz uvoda, ki smo ga deležni ob petkih, pa v primerjavi z dogajanjem na Kitajskem ni niti omembe vredno …