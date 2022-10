Helikopter je v soboto posredoval tudi v gozdu na Pokljuki in v dolino do reševalcev nujne medicinske pomoči Bled prepeljal osebo, ki jo je obšla slabost. Reševalci GRS Kamnik pa so v soboto zvečer pomagali trem izmučenim planinkam, ki so zašle z označene poti na Gabrški peči v občini Kamnik. Reševalci so jih nepoškodovane pospremili do nihalke na Veliki planini, s katero so se odpeljale v dolino. Na pobočju nad izvirom reke Hubelj v občini Ajdovščina pa sta se v soboto zvečer izgubila pohodnika. Reševalci so ju našli in ju nepoškodovana pospremili v dolino. Danes si je med Prisojnikom in Razorjem planinec pri padcu poškodoval nogo in hrbet, na Soriški planini pa planinka gleženj.