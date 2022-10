Okoli 100.000 ljudi naj bi bilo v Srbiji oškodovanih v piramidalni shemi kitajskega podjetja Kangaroo treasure, katerega predstavniki so po pol leta delovanja izginili. Z njihovim denarjem vred, seveda. Ogoljufani naj bi bili za zneske od nekaj deset tisoč do nekaj milijonov dinarjev (od 170 do 30.000 evrov). Mnogi od njih so, prepričani o lahkem zaslužku, vzeli celo posojila, da so lahko sodelovali. Zdaj so ostali brez prihodka in z velikimi dolgovi.

»Ko se mi je povrnil ves vloženi denar in sem začel služiti, so me ljudje, ki sem jim povedal za ta posel, začeli vleči za rokav z željo, da bi tudi oni radi zraven. Vsem, ki sem jih zvlekel v to zgodbo, sem svetoval, naj vložijo samo toliko, kolikor so pripravljeni izgubiti. Govoril sem jim, da ne vem, ali je varno in koliko časa lahko traja, ampak denar so začeli vlagati moji prijatelji, sosedje, sorodniki, tudi starši. Začeli so vključevati tudi druge ljudi, tako da je število tistih, ki so se neposredno ali posredno vključili prek mene, naraslo na skoraj dvesto, moj zaslužek pa je bil tudi do 10.000 dinarjev na dan,« je za srbski portal N1 povedal Beograjčan Vladan. Za spletno platformo je izvedel že maja, videl je oglas na facebooku. Pisalo je, da gre za posel prek spleta, za lahek zaslužek, ki mu je treba posvetiti zgolj pet minut na dan. Ko se je pozanimal, mu je neka Gina s Tajskega pred aplikacije whatsapp pojasnila, da gre za dvigovanje ugleda proizvodom na znanih platformah, kot so Amazon, Alibaba, Ebay. Vse, kar naj naredi, je, da s klikom na aplikaciji pusti pozitiven komentar ob določenem izdelku, češ da za to storitev platforma dobiva denar od trgovcev.

Kdor se je odločil za sodelovanje, je na račun podjetja vplačal določen znesek, najnižji je bil 2000 dinarjev (17 evrov), najvišji 80.000 dinarjev (680 evrov). Pozneje so uvedli še dva statusa: »partner« z 800.000 dinarji (6820 evrov) in »regionalni menedžer« z dvema milijona dinarjev (17.050 evrov) vloženega zneska. Po vsaki opravljeni nalogi je dobil 0,1 odstotka vplačanega zneska. Članom, ki so se registrirali med prvimi, so iz Kangaroo treasure prek Telegrama ponudili, da postanejo administratorji in novačijo ljudi tako, da so snemali videokonference, tiskali letake, najemali plakatna mesta in celo odpirali pisarne po vsej Srbiji. »Vse je delovalo po piramidalni shemi, tako da je vsak član A, ki je pripeljal člana B, dobil deset odstotkov njegovega zaslužka. Če bi B pripeljal C, bi A dobil pet odstotkov njegovega zaslužka in če bi C privabil še enega, bi A dobil tri odstotke njegovega zaslužka. Po določenem času, ko smo že nekaj zaslužili, smo imeli možnost izplačila z virtualnega na naše bančne račune z 10-odstotno provizijo na račun davka,« je za portal Nova.rs povedal eden od ogoljufanih. A mnogi so denar ohranjali na virtualnem računu, saj se je tako zaslužek hitreje višal.

Nenadoma izginili

Kangoo treasure, d. o. o., iz Beograda je po pisanju portala Nova.rs začel poslovati marca s 100 dinarji (0,85 evra) ustanovitvenega kapitala. Pooblaščena oseba in stoodstotni lastnik je bil kitajski državljan Libo Liu. Platforma je delovala do konca avgusta, ko so ljudi obvestili, da so dobili obisk davčnih inšpektorjev in da je treba plačati davek na vsa izplačila. Zahtevali so, da vplačajo 43 odstotkov davka od vsote, ki so jo imeli na platformi, če hočejo dvigniti svoj denar. Teh 43 odstotkov bi dobili povrnjenih čez sedem dni. Večina tega ni storila, tisti pa, ki so, niso dobili ničesar. Vsi stiki z menedžerji, administratorji in službo za podporo uporabnikom so s Telegrama, prek katerega je potekala komunikacija, izginili. Vladan, ki je »igral« dokaj varno in si je z virtualnega računa vsakih nekaj dni del denarja nakazoval na bančni račun, je ostal brez 200.000 dinarjev (1700 evrov).

Primer od začetka oktobra preiskuje specializirano tožilstvo za visokotehnološki kriminal, v medijih pa krožijo neuradne informacije, da so isti ljudje, ki so vodili Kangoroo treasure, svoj posel že preselili v Španijo in Jordanijo, kjer so odprli novo platformo z imenom Jusco AD. x