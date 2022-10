Krimovke, ki so doslej premagale češki Banik iz Mosta, naslednja tekma čaka že čez teden dni, ko bodo gostile tekmice iz francoskega Bresta. Nato bo nastopil poldrugi mesec dolg premor zaradi evropskega prvenstva med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Krima Dragana Adžića so slabo odprle tekmo. Po vsega enajstih minutah so zaostale za tri gole (3:6), tako da je ljubljanska klop zahtevala minuto odmora.

Po njej so njegove varovanke zaigrale veliko bolje, hitro so vzpostavile ravnotežje na igrišču, v 20. minuti so izenačile na 8:8, potem ko je zadela Ema Abina, le minuto kasneje pa je Rusinja Darja Dmitrijeva krimovke popeljala v vodstvo z 10:9.

Do konca prvega polčasa je bila tekma povsem enakovredna, začetne minute drugega polčasa pa so minile v absolutni prevladi domačih rokometašic, ki so povsem zasenčile krimovke.

Adžičeve varovanke so povsem izgubile rdečo nit v svoji igri, v uvodnih 13 minutah druge polovice tekme so dosegle le en gol, primanjkljaj pa je medtem narasel na sedem zadetkov (15:22).

Ljubljančanke se po tem zaostanku niso pobrale, na koncu so doživele tudi najhujši poraz v tej sezoni.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Darja Dmitrijeva, ki je dosegla pet golov. Poljakinja Aleksandra Rosiak je prispevala štiri, Barbara Lazović pa tri zadetke.