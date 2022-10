Ukrajinske napade v regiji Herson je potrdil predstavnik s strani Rusije imenovanih okupacijskih oblasti v tej regiji Kiril Stremusov, ki je poročal zlasti o topniškem obstreljevanju. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ofenzivo že odvrnili.

Glavnina spopadov v regiji se sicer osredotoča na vzpostavitev nadzora nad občinama Dudčani in Milove ter nad severozahodnim obrežjem reke Dnipro, ki so trenutno v ruskih rokah.

Ukrajina je bila medtem v soboto tarča novih ruskih raketnih in letalskih napadov, je v svojem video nagovoru potrdil Zelenski. Ruska letala naj bi napadla kar 17-krat, ruske sile pa so z raketometi obstreljevale več kot 20 naselij, med drugim Ivanivko v regiji Herson in Kostiantivko v Donecku.

Rusija naj bi obstreljevala tudi regijo Zaporižija na jugu Ukrajine, kjer je guverner Oleg Staruh prebivalce zato znova pozval, naj se umaknejo v zaklonišča, je v svojem poročilu o razmerah sporočil generalštab ukrajinske vojske.

»Nekatere rakete in brezpilotna letala so bila sestreljena, vendar žal ne vsa. Delamo vse, da bi sestrelili več sovražnikovih raket in brezpilotnih letal in zagotovo bo prišel dan, ko bo naša država to nalogo lahko opravila stoodstotno,« je poudaril Zelenski.

Po besedah predsednika razmere sicer ostajajo najtežje v bližini industrijskega mesta Bahmut na vzhodu države, ki ga ruske sile že tedne silovito obstreljujejo in skušajo zavzeti. Po poročanju tamkajšnjih proruskih oblasti naj bi separatističnim silam po novem uspelo zavzeti dve vasi blizu Bahmuta.

Zelenski je sinoči zatrdil, da ukrajinske sile še naprej ohranjajo svoje položaje na območju in da Bahmut ostaja v njihovih rokah.