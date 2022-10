Migrante, vse moške, so našli v petek, potem ko so na gumijastih čolnih prečkali mejno reko Evros. Poleg grških mejnih policistov naj bi bili prisotni tudi sodelavci agencije EU za zunanje meje Frontex.

Grški minister za migracije Notis Mitarakis je dogodek v soboto pospremil s tvitom, da predstavlja ravnanje Turčije z migranti »civilizacijsko sramoto« in da Atene od Ankare pričakujejo preiskavo incidenta. Zadevo je kasneje uradno potrdilo grško ministrstvo za civilno zaščito, medtem ko ga pri Frontexu in v Ankari zaenkrat niso komentirali.

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC