V sredo je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal dogodek Draginja, energetska kriza in prekarnost, kjer bi morala nastopiti tudi predstavnica študentov Fakultete za družbene vede Ajda Cimperman. Ker je Cimpermanova na invalidskem vozičku, se posveta ni mogla udeležiti, ker ni imela dostopa do predavalnice.

Ekonomska fakulteta se je Cimpermanovi sicer opravičila. Pojasnili so tudi, da so bili dan pred dogodkom obveščeni, da uporablja invalidski voziček, katerega specifikacije presegajo zmogljivosti njihove dvižne ploščadi za dostop do predavalnice. Zaradi tega so se s Cimpermanovo tudi sestali in ji ponudili nekaj rešitev, ki pa zanjo niso bile sprejemljive, so pojasnili.

Dodali so, da je njihovo osnovno poslanstvo kot izobraževalne institucije, da študentom omogočajo dostop do nemotenega poteka in vključitve v pedagoški proces, in za to je, tudi preko sodelovanja z invalidskimi organizacijami, ki jim pri tem svetujejo, dobro poskrbljeno, so še pojasnili.

Po besedah tajnika ekonomske fakultete Tilna Balona je fakulteta v zadnjih 10 letih veliko investirala v to, da so postavili dvigala, klančine in imajo z izjemo dveh prostorov, v katerih je potekal posvet, vse ostale prostore na fakulteti dostopne za invalide. »V tem primeru je šlo za splet nesrečnih okoliščin,« je navedel.

Tako kot Društvo študentov invalidov Slovenije tudi Zavod brez ovir poudarja, da bi morali biti javni dogodki, ki se dogajajo v sklopu fakultet, dostopni vsem, tudi gibalno oviranim na električnih invalidskih vozičkih, kot je Ajda Cimperman.

Dogodek, ki se je zgodil na ekonomski fakulteti, je po mnenju Lori Šramel Čebular s fakultete za družbene vede, ki je bila moderatorka prve okrogle mize, pokazatelj problema nenaslavljanja problematike dostopnosti vseh prostorov, »kar pa je že samo po sebi izključujoče in diskriminatorno«.

Tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v okviru spremljanja stanja na področju diskriminacije pripravil posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Ugotovil je, da ima po uradnih podatkih le četrtina vseh srednjih šol zagotovljene vse pogoje za vključitev gibalno oviranih dijakov v izobraževalni proces. Opomnil je, da je treba po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov za ljudi z invalidnostmi prilagoditve objektov v javni rabi zagotoviti najpozneje do 11. decembra 2025. Na to temo se bo Zagovornik sicer v sredo na okrogli mizi sestal s predstavniki ministrstva za šolstvo.