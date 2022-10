Kaos v zaporu sledi večtedenskim protestom v Iranu, ki jih je sprožila smrt 22-letne Mahse Amini in so terjali več kot sto življenj. Mlada Iranka je umrla v policijskem priporu, potem ko so jo pridržali zaradi domnevno nepravilne nošnje hidžaba.

Po poročanju iranske uradne tiskovne agencije IRNA so v zaporu najprej izbruhnili spopadi med stražarji in zaporniki, temu pa je sledil požar, pri čemer naj bi bilo ranjenih devet ljudi. Oblasti so po poročanju državnih medijev sicer ponoči zatrdile, da se je situacija že umirila, da je ogenj pogašen in da so razmere znova pod nadzorom.

IRNA je obenem navedla teheranskega tožilca Alija Salehija, da dogodek ni bil »na noben način povezan z nedavnimi nemiri v državi«.

A na video posnetku, ki ga je na Twitterju objavila organizacija za človekove pravice v Iranu s sedežem v Oslu, je poleg plamenov in dima slišati streljanje in eksplozijo ter v ozadju tudi vzklike »Smrt diktatorju«, kar je eden glavnih sloganov protestov, ki že več tednov pretresajo Iran.

Zapor Evin je zloglasen zaradi tamkajšnjih domnevnih zlorab političnih zapornikov. V njem se nahajajo tudi tuji zaporniki, poleg tega pa je tam v zadnjih tednih pristalo več sto ljudi, ki so se zaradi smrti Aminijeve podali na ulice.

Med drugim naj bi bili tam zaprti francosko-iranska profesorica Fariba Adelhah in ameriški državljan Siamak Namazi, iranski režiser Džafar Panahi in reformistični politik Mostafa Tajzadeh.