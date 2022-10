Napad so na ministrstvu označili kot »teroristično dejanje«, še poročajo tuje tiskovne agencije.

Napadalca sta začela v soboto z malokalibrskim orožjem streljati na prostovoljce, ki so se javili za sodelovanje v t. i. posebni vojaški operaciji Rusije v Ukrajini in so se na vadišču urili v streljanju.

Ubila sta osem ljudi, nato pa sta bila v navzkrižnem ognju ubita tudi sama. Še 15 ljudi je bilo ranjenih in so jih zaradi različnih poškodb oskrbeli v bolnišnici. Med žrtvami naj ne bi bilo nobenega lokalnega prebivalca.

Rusija je spričo neuspehov na bojiščih v Ukrajini 21. septembra razglasila delno vojaško mobilizacijo, kar je sprožilo beg ljudi iz države, proteste in tudi več napadov na naborne centre.

V zadnjem času se medtem krepijo napadi na regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino. V soboto, še pred krvavim napadom na vadišču, je guverner Belgoroda Vječeslav Gladkov sporočil, da je v obstreljevanju zagorelo tamkajšnje skladišče nafte.

V petek so oblasti poročale o napadu na elektrarno v mestu Belgorod, za katerega so obtožile Ukrajino, dan pred tem pa je raketa v tem mestu zadela stanovanjski blok.