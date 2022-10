Pahor je čestital črnomaljskim gasilkam in gasilcem ob visokem jubileju zveze in poudaril, da je njihovo poslanstvo nenadomestljivo in da v skupnosti uživajo poseben ugled. Ljudje jim zaupamo in smo jim hvaležni, da se lahko vedno zanesemo nanje, kar se je potrdilo tudi letos, ko smo bili v Sloveniji priča največjim požarom doslej.

Gasilski zvezi Črnomelj je Pahor vročil zahvalo predsednika za srčno izpolnjevanje poslanstva gasilk in gasilcev, ki varujejo življenja in premoženje ljudi ter s svojim junaštvom navdihujejo skupnost. Zahvalo je v imenu zveze sprejel njen predsednik Boris Kambič.

»Gasilska zveza Slovenije ima v naši državljanski in narodni skupnosti posebno mesto,« je poudaril predsednik republike in dodal, da je Gasilska zveza Slovenije najpomembnejša nevladna organizacija na Slovenskem, ki povezuje skoraj desetino državljank in državljanov, je zelo močno povezana in s svojimi dejanji navdihuje skupnost.

»Med vsemi skupnostmi, ki so pomembne za to, da se Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani v tej državi čutimo pripadnike narodne in državljanske skupnosti, je verjetno Gasilska zveza Slovenije in znotraj nje tudi črnomaljska ogelni steber,« je poudaril.

Med govorniki na slavnostni akademiji so bili tudi predsednik Gasilske zveze Črnomelj Kambič, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki se je v imenu zveze predsedniku republike zahvalil, da je gasilkam in gasilcem vedno, »v sreči in nesreči« znal prisluhniti.

Na slovesnosti so podelili jubilejne plakete in posebna priznanja Gasilske zveze Črnomelj, zlati plamen in kaplji dobrote. Posebno priznanje Gasilske zveze Črnomelj, kapljo dobrote, je prejel predsednik Pahor »za posebej uspešno sodelovanje pri krepitvi gasilske organizacije,« so sporočili iz predsednikovega urada.