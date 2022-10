Zgolj prvo mesto namreč prinaša nadaljevanje nastopov v drugem rangu evropskega tekmovanja. Asiago sicer drevi čaka drugi obračun v skupini D proti turškemu predstavniku, ki pa nima realnih možnosti za uspeh. Dvoboj Asiaga in Jesenic bo v nedeljo ob 20.30.

Železarji so imeli tako kot v petek tudi danes izrazito premoč na ledu, podobno kot proti Turkom pa so tudi Srbe strli v drugi tretjini, ko so zadeli trikrat.

Po prvem delu igre je bilo 1:1. Jeseničane je v vodstvo popeljal Gašper Glavič v 11. minuti, v 15. pa je izenačil Petar Mirkov z igralcem več na ledu po kazni tekme za Nikija Blomberga.

Varovance Gabra Glaviča to ni zmedlo, saj so stvari na svoje mesto postavili v drugi tretjini, ko so po vrsti zadeli Rudolfs Polcs (28.), David Planko (33.) in Luka Ščap (40.).

V zadnjem delu igre so zanesljivo zmago Jesenic potrdili Žiga Urukalo v 46., Andrej Galuškin v 52. ter Polcs s svojim drugim golom v 57. minuti.

Turnir 3. kroga v celinskem pokalu bo sicer med 18. in 20. novembrom v slovaški Nitri, kamor sta poleg domače ekipe že uvrščena poljska Unia Oswiecim in ukrajinski Kremenčuk.