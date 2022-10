»Prišlo bo do napredka, to je nekaj, kar si že zdaj upam napovedati,« je za avstrijsko radijsko postajo Ö1 dejal Kogler. Dodal je, da bodo ukrep podrobneje predstavili v začetku leta 2023 in da bi ta lahko veljal za nazaj, in sicer za leto 2022.

Najpomembnejša koalicijska partnerica Zelenih, Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), je bila doslej glede tega vprašanja zadržana, medtem ko je EU konec septembra sprejela odločitev, da bodo morala energetska podjetja del svojega dobička iz časa krize dati državi.