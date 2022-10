Kongres je tako minil tudi v duhu priprav na lokalne volitve, ki stranko čakajo novembra. Med drugim je bilo slišati tudi pozive k podpori in sodelovanju v času predvolilne kampanje, saj da bo dosežen rezultat na lokalnem nivoju pomembna podlaga tudi za naslednje parlamentarne volitve.

NSi je torej za zdaj edina parlamentarna stranka, ki je v ljubljansko župansko tekmo poslala svojo kandidatko. Poleg dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki se poteguje že za svoj šesti mandat, za županjo Mestne občine Ljubljana kandidira še kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.

Kandidaturo za mariborskega župana oziroma županjo so doslej že uradno napovedali mestni svetnik Stranke mladih - Zelenih Evrope Igor Jurišič, nekdanja poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik kot kandidatka mestne Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis kot kandidat Gibanja Svoboda ter poslanec Dejan Kaloh kot kandidat SDS. Sedanji župan Arsenovič je danes vložil kandidaturo z zbranimi podpisi.

NSi je na kongresu sprejela tudi spremembe statuta, in sicer, da lahko člani stranke kandidirajo na volitvah v organe stranke na državni ravni po preteku enega leta od dneva vpisa v stranko. Kot so pojasnili, želijo tako jasno zapisati, da omejitev velja zgolj za kandidiranje v organe stranke na državni, ne pa tudi lokalni ravni. Omejitev na lokalni ravni namreč ne bi bila življenjska in bi onemogočila delo novoustanovljenim občinskim odborom, ocenjujejo.